مردم سیل زده رفیع تاوان بی کفایتی مسئولان را می دهند

علی سواری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرایط شهر بسیار بحرانی و ورودی شهر را آب گرفته است. متاسفانه نتوانستیم ورود سیل را مهار کنیم.

سواری با بیان اینکه سهل انگاری و کم کاری مسئولان باعث شده، مردم شهر را ترک کردند، افزود: اکثر مردم شهر را ترک کردند. به رغم اینکه امکان مهار آب وجود داشت اما مسئولان ستاد بحران استان بسیار دیر وارد عمل شدند.

رئیس شورای شهر رفیع اظهار کرد: یک مدیر باید در شرایط بحرانی بتواند مدیریت کند و به نظرم این مسئولان نمی خواهند مدیریت کنند. ما هم مردم محروم این شهر باید تاوان بی کفایتی مسئولان را بدهیم.

سواری تصریح کرد: رفیع شهر مرزی با بیش از چهار هزار نفر جمعیت است. در این شهر که اکثرا گاومیش دار هستند اکنون با مشکل تامین علوفه برای سه هزار راس گاومیش مواجه هستیم.

سواری اظهار کرد: دیشب خودروهای ارتش آمدند و بسیاری از جمعیت شهر را به شهر هویزه منتقل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رُفَیِّع شهری در بخش نیسان شهرستان هویزه استان خوزستان ایران است. این شهر در ۲۵ کیلومتری غرب هویزه و ۵۰ کیلومتری جنوب غرب سوسنگرد، مرکز شهرستان دشت آزادگان و در نوار مرزی واقع است. فاصله رفیع از تالاب هورالعظیم حدود سه کیلومتر است.