به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد: گشت‌زنی نیروهای آمریکایی در شهرهای عراق واقعیت حضور رزمی آنها در این کشور را فاش می‌کند در حالی که بر اساس توافقنامه راهبردی، مستشاران آمریکایی فقط باید در داخل پادگان‌ها باشند.

«عباس سروط» تصریح کرد: جولان نظامیان آمریکایی در بسیاری از محله‌های مسکونی بغداد و استان‌های غربی و جنوبی عراق واقعیت حضور رزمی آنها را نشان می‌دهد.

وی افزود: نیروهای امنیتی عراق هم سعی می‌کنند حرفی از حضور نیروهای رزمی آمریکایی به میان نیاورند، از همین رو گشت نیروهای آمریکایی در شهرهای عراق را این گونه توجیه می‌کنند که به منظور کسب اطلاعات میدانی از آموزش‌ها به ارتش عراق است.

سروط اعلام کرد: توافقنامه استراتژیک بین بغداد و واشنگتن شامل گشت نیروهای آمریکایی در داخل شهرها و مناطق مسکونی به شیوه رزمی نیست؛ بلکه به آموزش نیروهای امنیتی و تجهیز آنها با تجهیزات نظامی و حضور مستشاران فقط در داخل پادگان‌های عراقی اشاره دارد.

به عقیده نماینده عراقی، نیروهای آمریکایی که در محلات مسکونی جولان می‌دهند، مقاصد مشکوکی دنبال می‌کنند که چیزی غیر از شایعات درباره قصدشان برای اطلاع از وضعیت کار نیروهای امنیتی است.

عضو پارلمان عراق تاکید کرد: تحرکات نظامیان آمریکایی تلاشی برای تحریک شهروندان و نیروهای امنیتی عراق است.

«کریم علیوی» یک نماینده استان میسان در پارلمان عراق روز دوشنبه از اقدام نیروهای آمریکایی در انجام یک عملیات هلی‌برن در منطقه مرزی الطیب خبر داد.

وی ضمن هشدار درباره وجود نقشه‌هایی که برای انجام عملیات ترور و حمله به مقر گروه‌های حشد شعبی است، گفت: نیروهای آمریکایی اقدام به جمع آوری اطلاعاتی از حشد شعبی و محل‌های حضور آنها کردند.

در مدت اخیر گزارش‌های متعددی از حضور نظامیان آمریکایی در شهرهای عراق منتشر شده است، نیروهای آمریکایی اخیرا با خودروهای زرهی خود در محله‌های الشهدا و جبیل جنوب شهر فلوجه، مشغول گشت زنی بودند و برخی از مناطق بغداد هم این روزها شاهد حضور نظامیان آمریکایی است.

یک مقام امنیتی حشد شعبی در الانبار روز دوشنبه خبر داد: نظامیان آمریکایی عملیات شناسایی گسترده‌ای را در مناطق مختلف بخش غربی این استان آغاز کردند.

وی افزود: نیروهای آمریکایی عملیات شناسایی گسترده‌ای را در مناطق نزدیک به بزرگراه بین المللی غرب الانبار انجام داده و همزمان هواپیماهای آمریکایی هم در آسمان این مناطق مشغول عملیات شناسایی هوایی بودند.

این مقام حشد شعبی گفت: در مقطع کنونی تحرکات کاروان‌های نظامیان آمریکایی زیاد شده و جاده بین المللی هم شاهد عبور یک کاروان نظامیان آمریکایی بوده که هنوز دلایل آن مشخص نیست و فرماندهان امنیتی ناظر بر پرونده امنیتی الانبار هم اطلاعاتی درباره این تحرکات ندارند.