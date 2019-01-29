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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

رئیس کل دادگستری فارس:

۴۶ اخلالگر اقتصادی در فارس محاکمه شدند

۴۶ اخلالگر اقتصادی در فارس محاکمه شدند

شیراز - رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: ۴۶ اخلالگر اقتصادی در حوزه های ارزی، فساد مالی و احتکار در استان فارس شناسایی و به اتهامات این افراد در دادگاه رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان فارس که با حضور وزیر اطلاعات در شیراز برگزار شد، افزود: این افراد به مجازات های مختلف محکوم شدند

القاصی مهر گفت: رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه رویکرد بدون اغماض با کسانی است که در نظام اقتصادی خلل ایجاد می کنند

رئیس کل دادگستری فارس افزود: مسئولان و متولیان امر باید برای مقابله با چنین اخلال ها و تخلف هایی باید پای کار باشند و به شکل میدانی ورود کنند

وی ادامه داد: اگر افرادی گران فروشی را به شکل کلان و عمده انجام دهند و مایحتاج عمومی را احتکار کنند به تخلف آنها در دادگاه ویژه بررسی و برای آنها احکام قطعی صادر خواهد شد

وی، برخورد با فساد و مقابله با آنرا را نیازمند عزم عمومی و همگانی دانست و گفت: اراده برای مقابله با چنین تخلف هایی در همکاران ما در دستگاه قضایی وجود دارد و برنامه ریزی هایی هم برای این منظور شده است و ضرورت دارد که دستگاه های متولی نیز ورود کنند و ما هم به عنوان پشتیبان زمینه کامل ورود دستگاه به این مسائل را فراهم خواهیم کرد

القاصی مهر افزود: بخشی از مشکلات به مسائل مدیریتی باز می گردد و این اراده و عزم باید در دستگاه های اجرایی ایجاد شود

وی گفت: امروز آنچه که می تواند ما را از این وضعیت و شرایط نجات دهد روحیه انقلابی و ورود جدی به این مسائل است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حمایت دستگاه قضایی استان از سرمایه گذاری های سالم قاطع خواهد بود و امنیت چنین سرمایه گذاری هایی را تامین خواهد کرد.

وی افزود: تضمین می کنیم که اگر کسی بخواهد در هر نقطه ای از استان سرمایه گذاری کند حمایت خواهیم کرد و در مقابل اگر کسی هم بخواهد در راه تولید و سرمایه گذاری مانع تراشی کند برخورد جدی خواهد شد. 

القاصی ادامه داد: دستگاه قضایی استان با هرگونه فعالیت اقتصادی ناسالم و کسانی که در فضای موجود به دنبال ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و معیشت مردم هستند برخورد قاطع خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری فارس، در بخش دیگری از سخنان خود خواستار مدیریت منابع آب با توجه به خشکسالی های استان شد و افزود: با توجه به اهمیت موضوع ضرورت دارد که با کسانی که اقدام به حفر چاه های غیر مجاز می کنند برخورد جدی شود

القاصی مهر ادامه داد: در همین رابطه تاکنون مجوزهایی برای پرکردن چاه های غیر مجاز صادر شده و این روند ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4527233

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