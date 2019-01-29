به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی‌مقدم صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در ایام دهه فجر و چهلمین سالگردی پیروزی انقلاب اسلامی هزار و ۵۶ پروژه، شامل ۴۶۱ پروژه شهری و ۵۹۵ پروژه روستایی افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی بیان کرد: تعداد پروژه‌های قابل افتتاح هزار و ۳۱ پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال و پروژه‌های آماده کلنگ‌زنی نیز ۲۵ پروژه با پیش‌بینی اعتبار ۹۳۱ میلیارد ریال است.

علوی مقدم ادامه داد: از این تعداد پروژه ۹۴ پروژه در بشرویه، ۱۴۰ پروژه در بیرجند، ۸۱ پروژه در خوسف، ۱۰۲ پروژه در درمیان، ۷۳ پروژه در سرایان، ۱۱۳ پروژه در سربیشه، ۸۲ پروژه در زیرکوه، ۵۴ پروژه در فردوس، ۱۰۵ پروژه در قائنات، ۱۰۴ پروژه در نهبندان و ۱۰۸ پروژه در طبس افتتاح و یا کلنگ‌زنی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مجموع اعتبار هزینه شده برای این پروژه‌ها چهار هزار و ۸۷۹ میلیارد ریال می‌باشد، افزود: تعداد پروژه‌های افتتاح و قابل کلنگ‌زنی در دهه فجر سال جاری در حالی به هزار و ۵۶ پروژه رسیده که در سال ۹۶ حدود هزار و ۱۹ پروژه و در سال ۹۵ نیز ۸۲۵ پروژه بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی گفت: دولت و استاندار خراسان جنوبی نگاه ویژه ای به بحث نیازهای روستاهای منطقه دارد و در سفرهای خود تأکید بر بازدید از دورترین و دورافتاده ترین روستاها دارند.

علوی مقدم اظهار کرد: به عنوان مثال در سفر به نهبندان حتی از بررسی کوچکترین نیازهای روستائیان و عشایر چون آرد نیز غفلت نشد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی پیگیری ها برای رفع مشکلات دیهوک بیان کرد: برنامه‌ریزی برای سفر چند مسئول کشوری به خراسان‌جنوبی صورت گرفته است که زمان دقیق آن معلوم نیست که ۱۰ پروژه شاخص در زمان حضور آن مسئولان افتتاح خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به ضروت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در روستاها گفت: گازرسانی به روستاهای مرزی، آب‌رسانی و تکمیل مجتمع‌های مرزی از جمله پروژه‌های دهه فجر در روستاها است.

علوی مقدم گفت: افتتاحیه‌ها از روز شنبه سیزدهم بهمن ماه با افتتاح پروژه‌های درمیان شروع می‌شود و در روز یکشنبه ۲۱ بهمن با افتتاح پروژه های بشرویه به پایان می رسد.