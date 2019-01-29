احتمال خروج نظامیان ایتالیا از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی ایتالیا (آنسا) می‌گوید که «الیزابت ترینتا» وزیر دفاع به فرماندهی هماهنگی و عملیاتی ایتالیا دستور داده که برنامه آغاز خروج نیروهای این کشور از افغانستان را ارزیابی کند.

به گفته برخی منابع، ایتالیا در نظر دارد تا نیروهای خود را تا یک سال دیگر از افغانستان خارج کند.

در این میان، «جنبش پنج ستاره» ایتالیا که شریک مهم دولت ائتلافی است، از این تصمیم استقبال و آن را مثبت ارزیابی کرده است.

اما حزب لیگ شمال که عضو اصلی دولت ائتلافی ایتالیا است می‌گوید که تاکنون درباره خروج نیروهای ایتالیایی از افغانستان تصمیم گرفته نشده و این موضوع فقط در حال ارزیابی‌ است.

گفتنی است ایتالیا بعد از آمریکا و آلمان بیشترین نیرو را در قالب ناتو در افغانستان دارد. نیروهای ایتالیایی بیشتر در ولایت هرات در غرب افغانستان مستقر هستند.

خبر احتمال خروج نیروهای ایتالیایی از افغانستان در حالی مطرح می‌شود که آمریکا نیز در حال گمانه زنی برای اتخاد تصمیم مشابه است و تکلیف نهایی بعد از پایان مذاکره با طالبان مشخص خواهد شد.