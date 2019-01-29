نان رایگان بین نیازمندان ۳ محله تهران توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طرح نان با طعم مهربانی به صورت پایلوت در ۴ نانوایی موجود در محله های «حصار بوعلی» ، «رستم آباد» و «فرمانیه» تهران با نصب تابلو و کارت هایی با عنوان کارت نان رایگان اجرا شده است، تا خیرین با پرداخت هزینه پخت و توزیع نان برای فقرا و نیازمندان زمینه توزیع نان را در بین آنها فراهم کنند و نیازمندان بتوانند قوت غالب خود را به راحتی تامین کنند.

شهردار ناحیه یک منطقه یک شهرداری تهران که از مجریان این طرح است، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در گذشته نانوایی های قدیمی با داشتن حساب های دفتری و یا شیوه هایی چون مُهر و چوب اقدام به توزیع نان رایگان در بین نیازمندان می کردند، که با گذشت زمان این موضوع کم رنگ تر از قبل شده است به همین منظور اجرای این طرح می تواند این شیوه حسنه را در جامعه احیا کند.

علیرضا فدوی اردکانی اظهار امیدواری کرد با کمک شهروندان،اصناف و خیرین این طرح در سایر محله های منطقه یک نیز اجرا شود تا همگان در این سفره مهربانی سهمی داشته باشند.