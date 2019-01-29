اعتراض «پالادینو» به حکم دادگاه بحرین علیه شیخ علی سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، «رابرت پالادینو» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این پیام که در توئیتر منتشر شده آورده است: حکم صادره علیه شیخ علی سلمان از نمایندگان سابق پارلمان این کشور، فاصله میان آزادی بیان و فعالیت سیاسی را کاهش داد؛ امری که بطور تاریخی قانون اساسی بحرین از آن دفاع می کند.

روز گذشته دادگاه بحرین حکم حبس ابد صادر شده در حق «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور و ۲ تن از معاونانش را به صورت نهایی تأیید کرد.

بر اساس این گزارش، حکم حبس ابد شیخ علی سلمان و ۲ تن از معاونانش به اتهام دروغین «جاسوسی برای قطر و افشای اسرار دفاعی کشور» صادر شده بود.

شیخ علی سلمان محکومیت چهار ساله پیشین خود را به پایان رسانده و اکنون به دلیل این پرونده محکوم به تحمل حبس ابد شده است.

پیشتر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای خواهان آزاد فوری شیخ علی سلمان و تبرئه وی شده بود.