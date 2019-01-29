به گزارش خبرنگار مهر، بهادر باقری امروز در نشست خبری که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، اظهار داشت: زبان فارسی در جهان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و گسترش زبان فارسی برای ما بسیار مهم است و وظیفه سنگینی را برای ما ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: از ۴۰ سال پیش اعزام استاد به خارج از کشور آغاز شده و تاکنون ۳۰۰ استاد برای کرسی‌های زبان فارسی و ایران‌شناسی در خارج از کشور اعزام شده‌اند که این کرسی‌ها در زمینه زبان و ادبیات فارسی، اسلام‌شناسی، ایران‌شناسی و شرق‌شناسی است.

معاون گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در خارج از کشور افزود: تاکنون ۶۰ کرسی زبان فارسی از طرف وزارت علوم در دانشگاه‌های خارج از کشور ایجاد شده است و در کل ۲۰۰ دانشگاه جهان دارای کرسی‌های زبان فارسی و ایران‌شناسی هستند.

وی تصریح کرد: سند راهبردی معاونت گسترش زبان فارسی به زودی تدوین خواهد شد. همچنین با کمک دانشگاه پیام‌نور مقرر شده دوره‌های آموزش زبان فارسی برای دانشجویان خارج از کشور در کنار کرسی‌های زبان فارسی به صورت مجازی ایجاد شود.

باقری به آزمون استانداردسازی زبان فارسی (سامفا) اشاره کرد و گفت: این آزمون از سه سال پیش آغاز شده است و امسال علاوه بر ایران، در چهار کشور دیگر نیز برگزار شد. از این پس هر دانشجویی بخواهد در ایران تحصیل کند، باید مدرک سامفا نیز داشته باشد. سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران تحصیل می‌کنند که باید با زبان فارسی آشنا شوند.

وی تأکید کرد: گسترش زبان فارسی در دانشگاه‌های خارجی، یک کار دانشگاهی است و استادی که برای این کار اعزام می‌شود، باید نماینده فرهنگ، تمدن و منش ایرانی باشد.

معاون گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در خارج از کشور همچنین به مشکلات ارزی در پرداخت حقوق استادان در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم که این مشکلات رفع شود.

باقری از بازنگری دروس خارج از کشور خبر داد و افزود: بانک اطلاعاتی گسترش زبان فارسی و کرسی‌های آن و اساتیدی که در این زمینه فعال هستند، به زودی ایجاد خواهد شد. همچنین کتاب «تاریخ پارسی‌گستر در گیتی» تدوین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در ۱۵ دانشگاه کشور، مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی ایجاد شده که به علاقه‌مندان خدمات لازم را ارائه می‌دهد.