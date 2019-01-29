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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی؛

کاروان رسانه انقلاب خراسان رضوی به گناباد سفر کرد

کاروان رسانه انقلاب خراسان رضوی به گناباد سفر کرد

گناباد-کاروان رسانه انقلاب خراسان رضوی به منظور بررسی دستاوردهای ۴۰ سال گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران به گناباد سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان رسانه انقلاب خراسان رضوی که به منظور بررسی دستاوردهای انقلاب توسط بسیج رسانه راه اندازی و به شهرهای مختلف این استان سفر می کند در دومین مقصد خود به گناباد سفر کرد. 

اعضای کاروان رسانه ای انقلاب خراسان رضوی صبح سه شنبه در دیدار با فرماندار گناباد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی به مردم این منطقه و اجرای پروژه ها در بخش های مختلف قرار گرفتند. 

مسئول بسیج رسانه خراسان رضوی نیز در این نشست گفت:کاروان رسانه ای انقلاب خراسان رضوی  با هدف معرفی دستاوردهای انقلاب و ایجاد انگیزه خدمت به مسئولان  راه‌اندازی شده است.

عباس محمدیان افزود: مسئولان باید گزارش‌های دقیقی از مشکلات و پیشرفت های صورت گرفته را به مردم ارائه کنند زیرا در شرایط فعلی دشمن سعی می کند اعتماد اقشار مختلف مردم به نظام را کم کند و از این مسیر به اهداف خود دست یابد.

وی افزود: کاروان رسانه ای انقلاب سعی می کند با ایجاد زمینه لازم، فضای گفتگو بین مسئولان، اصحاب رسانه و مردم را در شهرهای مختلف خراسان رضوی ایجاد کند.

کد مطلب 4527259

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