کاروان رسانه انقلاب خراسان رضوی به گناباد سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان رسانه انقلاب خراسان رضوی که به منظور بررسی دستاوردهای انقلاب توسط بسیج رسانه راه اندازی و به شهرهای مختلف این استان سفر می کند در دومین مقصد خود به گناباد سفر کرد.

اعضای کاروان رسانه ای انقلاب خراسان رضوی صبح سه شنبه در دیدار با فرماندار گناباد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی به مردم این منطقه و اجرای پروژه ها در بخش های مختلف قرار گرفتند.

مسئول بسیج رسانه خراسان رضوی نیز در این نشست گفت:کاروان رسانه ای انقلاب خراسان رضوی با هدف معرفی دستاوردهای انقلاب و ایجاد انگیزه خدمت به مسئولان راه‌اندازی شده است.

عباس محمدیان افزود: مسئولان باید گزارش‌های دقیقی از مشکلات و پیشرفت های صورت گرفته را به مردم ارائه کنند زیرا در شرایط فعلی دشمن سعی می کند اعتماد اقشار مختلف مردم به نظام را کم کند و از این مسیر به اهداف خود دست یابد.

وی افزود: کاروان رسانه ای انقلاب سعی می کند با ایجاد زمینه لازم، فضای گفتگو بین مسئولان، اصحاب رسانه و مردم را در شهرهای مختلف خراسان رضوی ایجاد کند.