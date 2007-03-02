انجمن شاعران پارسی گوی مستقل می شود

دکتر ابراهیم خدایار از موسسین این انجمن با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: تغییر مدیریت ها و معاونین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دوره ای مقارن شده است که سازمان طبق گفته خود توانایی حمایت و پشتیبانی از انجمن را ندارد. بنابراین انجمن بر آن است تا به هرشکل ممکن زمینه های فعالیت دوباره خود را فراهم کند.

وی ادامه داد: تصمیم داریم با گذراندن مراحل ثبت انجمن، بطور مستقل فعالیت کنیم و کارهای پژوهشی ، دعوت از شعرای خارجی و نشست های سابق خود را که در مرحله بالندگی و رشد قرار داشت تداوم دهیم.

خدایار اضافه کرد: مستقل شدن در فعالیت های فرهنگی مثمرثمر است ولی مشکلاتی را هم به همراه دارد که از جمله آنها مکان مناسب برای انجام فعالیت هاست. ما اکنون به دنبال ثبت انجمن هستیم تا با دریافت های کمک های قانونی و فرهنگی انجمن شاعران پارسی گوی را دوباره فعال کنیم.

گفتنی است این انجمن از زمان رفتن دکتر سنایی و ورود وزیری به عنوان معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان ارتباطات تاکنون فعالیت نداشته است. اعضای این انجمن را اشخاصی همچون علی موسوی گرمارودی، محمدجواد محبت، ابراهیم خدایار و دکتر مهدی سنایی تشکیل می دهند.