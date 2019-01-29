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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان:

سیل بند شعیبیه مشکلی ندارد/ آب وارد خانه‌ها نشده است

سیل بند شعیبیه مشکلی ندارد/ آب وارد خانه‌ها نشده است

اهواز - مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: با توجه به بازدیدها و گزارش‌ها از منطقه، سیل بند در تمام نقاط شهر شعیبیه شوشتر، سالم بوده است و تا این لحظه  آب به هیچ خانه‌ای وارد نشد.

کیامرث حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: تقویت سیل بندهای شعیبیه از ۲۰ روز پیش با تلاش همگانی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: اقدامات و جلساتی که از ۴۰ روز گذشته در خصوص مقابله با سیلاب صورت گرفت موجب شد سیلاب ناگوار سال ۹۵ صورت نگیرد

بخش شُعیبیه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان شوشتر در استان خوزستان است. مرکز بخش شعیبیه روستای گوریه است. منطقه شعیبیه شبه جزیره‌ای بین رودخانه‌های بزرگ کارون و دز است که این موقعیت باعث شده تا خاک بسیار حاصلخیزی داشته باشد. مجتمع بزرگ کشت و صنعت شعیبیه (امام خمینی) در این منطقه قرار دارد.

حجم سیلاب سال ۹۵ در خوزستان در طول ۵۰ سال اخیر بی سابقه اعلام شد. زمان پیش بینی وضعیت آب و هوایی از زمان وقوع سیلاب فاصله چندانی نداشت و سدها از همان زمان شروع به تخلیه مخزن کردند و سیلاب به ترتیب شهرستان‌های دزفول، شوش، شوشتر و اهواز را درگیر و خساراتی را به این شهرستان ها خصوصا روستاییان وارد کرد.

طبق گزارش جهاد کشاورزی خوزستان در مجموع به ۲۵۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به ارزش ۴۸۱ میلیارد تومان خسارت وارد شده است. همچنین به هفت هزار هکتار از باغات نیز ضرر وارد شده و نابودی بیش از چهار هزار راس دام نیز از دیگر خسارت‌ها بوده است.

کد مطلب 4527261

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