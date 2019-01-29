به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سودان (سونا)، عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان سخنانی را پیرامون اعتراضات در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: برخی از طرف های سیاسی از اعتراضات مردمی سوء استفاده کردند. آنها این اعتراضات را به یک اقدام منفی مبدل ساختند.

البشیر همچنین اظهار داشت: هرچند که برگزاری اعتراضات در شهر عطبه منطقی بود، اما معتقدم که توسط طرف های سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهتمام خود برای حل و فصل مسائل و مشکلات مردم سودان، اعلام کرد که از دستگاه های مربوطه بهبود وضعیت جوانان را خواستار شده است.

البشیر همچنین گفت که دولت سودان پس از جدایی سودان جنوبی ۹۰ درصد بودجه خود را از دست داده و این مسأله بر اقتصاد آن تأثیرگذار بوده است.