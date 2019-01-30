خیال آسوده قهرمان و نایب قهرمان/جدال اصفهانی ها برای رتبه سوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم و پایانی از رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان جمعه ۱۲ بهمن ماه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود. در این هفته تیم شهید چمران لارستان که هفته گذشته با برتری برابر تاسیسات قهرمانی خود را به نوعی مسجل کرده است به بوشهر می رود تا با پتروآموت پویای بوشهر روبرو شود. برد و باخت در رده بندی هیچ کدام از این دو تیم تاثیری نخواهد داشت.

اما نفت و گاز گچساران که در میانه جدول است میزبان تیم هیات البرزی است که در قعر جدول بوده و در صورت برد و از آن سو باخت اشتاد سازه شاید شانس باقی ماندن در لیگ برتر را بدست بیاورد. در مهمترین دیدار این هفته دو تیم فولاد و ذوب آهن اصفهان به مصاف هم می روند.

سرنوشت تیم سوم جدول بسته به برنده این بازی دارد. دربی اصفهان در بخش بانوان در حالی برگزار خواهد شد که در هفته چهاردهم از لیگ برتر هندبال مردان نیز شاهد تقابل این دو تیم خواهیم بود. اما در آخرین دیدار هفته، اشتاد سازه طرقبه شاندیز میزبان تیم تاسیسات دریایی تهران است. تیم تاسیسات که رده دوم جدول را برای خود مسجل کرده، برد و باختش در این دیدار خارج از خانه تاثیری در جایگاهش نخواهد داشت و با خیالی آسوده به مشهد می رود.

برنامه دیدارهای هفته چهاردهم جمعه ۱۲ بهمن ماه - ساعت ۱۱ :

* شهید چمران لارستان - پتروآموت پویا بوشهر

* نفت و گاز گچساران - هیات البرز

* فولاد مبارکه سپاهان - ذوب آهن اصفهان

* اشتاد سازه طرقبه شاندیز - تاسیسات دریایی تهران

تا پایان هفته سیزدهم لیگ برتر تیم شهید چمران لارستان با ۲۴ امتیاز صدرنشین است و تیم های تاسیسات دریایی با ۲۲ امتیاز و ذوب آهن با ۱۷ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

رده بندی لیگ برتر هندبال بانوان

​۱- شهید چمران لارستان با ۲۴ امتیاز

۲- تاسیسات دریایی تهران با ۲۲ امتیاز

۳- ذوب آهن اصفهان با ۱۷ امتیاز

۴- فولاد مبارکه اصفهان با ۱۶ امتیاز

۵- نفت و گاز گچساران با ۱۱ امتیاز

۶-اشتاد سازه طرقبه شاندیز با ۶ امتیاز

۷-پتروآموت پویا بوشهر با ۴ امتیاز

۸- هیات هندبال البرز با ۴ امتیاز