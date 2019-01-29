  1. استانها
  2. بوشهر
۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

فرماندار تنگستان:

طرح‌های آبیاری تحت فشار در شهرستان تنگستان گسترش یابد

طرح‌های آبیاری تحت فشار در شهرستان تنگستان گسترش یابد

بوشهر - فرماندار شهرستان تنگستان گفت: طرح‌های آبیاری تحت فشار در شهرستان تنگستان گسترش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رفیعی پور صبح سه‌شنبه در بازدید از پروژه‌های عمرانی جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان اظهار داشت: کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و اشتغال‌زا در شهرستان تنگستان است که باید حمایت لازم از آن انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در اجرای پروژه های عمرانی حوزه کشاورزی به خصوص اجرای ۶۰۰ هکتار آبیاری تحت فشار به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال تلاش های خوبی داشته است که شایسته تقدیر است.

رفیعی پور اضافه کرد: انجام اینگونه پروژه های عمرانی در شهرستان مصداق طرحهای اقتصاد مقاومتی و زمینه صرفه جویی در مصرف آب به دلیل خشکسالی‌های اخیر است و امیدواریم شاهد توسعه این طرح‌ها باشیم.

فرماندار شهرستان تنگستان از پروژه احداث ساختمان جهاد کشاورزی شهرستان نیز بازدید و خواستار تسریع در تکمیل آن برای بهره برداری در دهه فجر شدند.

کد مطلب 4527266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها