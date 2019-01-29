برگزاری ۴۹دوره مشترک با دانشگاه های خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، عطاءالله کوهیان در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد با اشاره به دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی گفت: در حال حاضر ۴۹ دوره مشترک با دانشگاه های خارجی در حال برگزاری است. با توجه به اینکه برنامه ما برگزاری دوره های منسجم با دانشگاه های خارجی است، برخی از دانشگاه ها به عنوان دانشگاه راهبر با دانشگاه های خارجی انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۱ دانشگاه ما دانشگاه راهبر هستند که متولی همکاری علمی با هر یک از دانشگاه های طرف تفاهم نامه هستند و این باعث شده که دانشگاه های ما در زمینه بین المللی بسیار فعال شوند.

معاون بین الملل مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ادامه داد: ۲۸ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه علم و صنعت پژوهشگاه ها و دانشگاه هایی که عملکرد خوبی در زمینه بین المللی داشته اند، معرفی خواهند شد.

وی افزود: فعالیت های بین المللی باید با وزارتخانه ها و نهادهای دیگر هماهنگ شده و سپس اجرایی شود، بر همین اساس ما با نهادها و وزارتخانه های مختلف برای انجام فعالیت های بین المللی هماهنگی های لازم را داریم.