جهان ما را با سینمای فرهنگی می شناسد/ نگاه حمایتی سازمان سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «هنر و تجربه»، این روزها بحث ادغام و انحلال موسسات زیرمجموعه سازمان سینمایی در مسیر چابک سازی این سازمان مطرح شده است و در همین زمینه حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی در جدیدترین اظهار نظر رسانه ای خود درباره گروه سینمایی «هنر و تجربه» گفته است: بخش هنر و تجربه یک وظیفه دیگر وزارتخانه را دنبال می‌کند. ما وظیفه داریم از سینمای اندیشه‌ای، اجتماعی و فرهنگی در مقابل سینمای تجاری حمایت کنیم و اگر کنار بنشینیم و بگوییم تنها سازوکارهای بازار مورد نظرمان است، حتما از وظایف خودمان فاصله گرفته‌ایم بنابراین «هنر و تجربه» با این رویکرد باید در سازمان سینمایی حفظ شود، اما روش‌های کار ممکن است تغییر کند.

جعفر صانعی مقدم مدیرعامل موسسه «هنر و تجربه» درباره رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی در حمایت از سینمای صاحب اندیشه و فرهنگی گفت: سخنان آقای انتظامی در مقام کسی که سکان سینما را به دست گرفته نشان از این دارد که به دنبال حمایت از نگاه اندیشه‌ورز در سینما است و علاقمند است بخش فرهنگی سینمای ایران رشد کند.

وی با اشاره به اینکه در جهان سینمای ایران را به عنوان سینمایی مولف و صاحب تفکر و سبک می شناسند، بیان کرد: سینمای فرهنگی و اندیشه‌ورز ایرانی پس از انقلاب در جهان شناخته شد و این خود به دلیل ریشه فرهنگی کشور ما است و حال باید حواسمان به این سرمایه گرانقدر باشد تا در رقابت نابرابر با سینمای تجاری، این بخش از سینمایمان حذف نشود.

مدیرعامل موسسه «هنر و تجربه» افزود: در همه جای دنیا و به ویژه در کشورهایی که ریشه فرهنگی غنی تری دارند، دولت ها وظیفه خود می دانند که از بخش هنری سینمای‌شان حمایت کنند و برای کشف استعدادها در این زمینه بکوشند تا از این مسیر هم برای ارتقای زمینه های فرهنگی در کشورشان گام بردارند هم در سینمای جهان حرفی برای گفتن داشته باشند.

صانعی مقدم با مثبت ارزیابی کردن نگاه جدیدی که در سازمان سینمایی ایجاد شده و در آن گفته می شود نباید از حمایت از سینمای هنری و تجربی کنار کشید، گفت: در حالی که سرمایه ها برای تولید فیلم بیشتر به سمت سینمای بدنه می رود و در اکران هم این بخش امتیازهای بیشتری دارند، گروه «هنر و تجربه» تنها پایگاهی است که می تواند حداقل این امید را به سینماگران بدهد که اگر آثار متفاوتی خلق کنند می توانند به اکران امید داشته باشند؛ گرچه در حال حاضر به دلیل کمبود سالن هنوز با نقطه قابل قبول خدمات‌دهی به این بخش از سینما فاصله داریم.

وی اضافه کرد: گروه «هنر و تجربه» در ذات خود و از آن زمان که ایده آن شکل گرفت به دنبال حمایت از سینمای متفاوت بوده است و تا امروز هم فرصت نمایش فیلم هایی را فراهم کرده که در صورت نبود این گروه سینمایی امکان نمایش پیدا نمی کردند و یا به سختی رنگ پرده را می دیدند همچنین افتخار نمایش مستندها، فیلم های کوتاه و انیمیشن های ایرانی که آثار محترم و باکیفیتی هستند در کارنامه «هنر و تجربه» ثبت شده است.

مدیرعامل موسسه «هنر و تجربه» تاکید کرد: با سخنان دلگرم کننده دکتر انتظامی این نوید داده شده است که نگاه مدیریتی جدید قصد دارد در راستای وظایف حمایتی دولت از سینمای اندیشه ورز و فرهنگی توجه ویژه ای به این بخش داشته باشد و ما نیز در گروه «هنر و تجربه» با همه توان و امید در راستای تقویت این بخش تلاش می کنیم و این نگاه را قدر می نهیم.

صانعی مقدم در پایان درباره اظهارنظر اخیر ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره ملی فیلم فجر درباره تفکیک پروانه ساخت سینمایی و ویدیویی و مساله فیلم‌اولی ها که تناقضاتی را در پذیرفتن فیلم ها برای جشنواره ایجاد کرده است، گفت: همانطور که آقای داروغه زاده اشاره کرده اند در حال حاضر طبق آیین نامه فجر ملاک پروانه ساخت سینمایی است که این موضوع نیازمند بازنگری است چون بعضی از فیلم ها با پروانه ویدیویی ساخته و در گروه «هنر و تجربه» اکران می شوند یا در جشنواره های سینمایی دنیا حضور پیدا می کنند و دیگر این فیلمسازان را نمی شود فیلم اولی محسوب کرد. این نگاه آقای داروغه زاده که گفته اند این نقص نیازمند بازنگری است بسیار درست است و ما خوشحالیم که به گفته وی، در آیین نامه جشنواره فجر سی و هشتم این موضوع مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

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