تسهیل سفر یک میلیون نفر از محرومان و زیارت اولی ها به مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاکسار قهرودی ظهر سه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح اقدامات انجام شده در معاونت امداد مستضعفان در آستانه سومین سالگرد انتصاب تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تلاش ما در معاونت امداد مستضعفان بر این بوده که اقدامات به صورت نظام مند انجام و از کمک های پراکنده و بی تاثیر جلوگیری شود.

وی افزود: در همین راستا طرح جامعه کمک رسانی و محرومیت زدایی تهیه و توسط تولیت آستان قدس تاییده شده است تا کمک ها در یک نقطه مشخص و مورد نیاز اتفاق بیافتند تا در مجموع بتوانند سطح زندگی مردم ارتقاء یابد.

معاون سازمان امداد مستضعفان آستان قدس رضوی تصریح کرد:در مدیریت جدید استان قدس رضوی که تقریبا سه سال از آن می گذرد، توجه و تغییراتی در نگاه به ماموریت ها اتفاق افتاده است و مطالبی که در منشور هفتگانه ای که مقام معظم رهبری به تولیت ابلاغ شده اساس و مبنا کار آستان قدس رضوی بوده است.

خاکسار قهرودی گفت: برای تحقق این منشور اقدامات مختلفی به لحاظ ساختاری و برنامه ای رخ داد که در حوزه ساختاری تشکیل بنیاد کرامت و بنیاد امور مستضعفین از جمله آن ها بوده و در سیاست های سه گانه ابلاغی تولیت آستان قدس رضوی توجه به خدمت گذاری به زائران و مجاوران به عنوان موضوعی مهم عنوان شده است.

وی با تاکید بر اینکه نقش آستان قدس رضوی مشابه دیگر دستگاه ها نیست، خاطر نشان کرد: قرار است آستان قدس رضوی در عرصه کمک و خدمت رسانی با توجه به امکانات، ظرفیت ها و مزیت های خود به کمک دستگاه ها بیاید نه اینکه نقش آن ها را انجام دهد.

معاون سازمان امداد مستضعفان آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: یکی از مزایا قابل توجه آستان قدس رضوی، ذخیره معنوی و روحانی است که به استناد وجود بارگاه امام رضا(ع)به وجود آمده است و استفاده از این ظرفیت و مزیت موجب شکل گرفتن خادم یاران در آستان قدس رضوی شد؛ بدین معنی که همه افرادی که قصد کمک به محرومان را دارند، می توانند با استفاده از عنوان«خادم یار» این کمک را انجام دهند و علاوه بر آن از مزیت خادم بودن در حرم برخوردار شوند.

تسهیل سفر یک میلیون زیارت اولی به مشهد

وی در ادامه گفت: تشکیل دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان ها حلقه تکمیلی میان خادم یاران و افراد نیازمند را برقرار کرده است تا اصل خدمت به مردم شکل گیرد.

معاون امداد مستضعفین آستان قدس رضوی با ابراز امیدواری از گسترش شبکه های خادم یاران به بیرون مرزهای کشور، تصریح کرد: امروز اگر طرح های زائر شهر و زائر سرا شروع شده است در جهت تحقق ارائه خدمت به زائران به ویژه زائران نیازمند است و پس از گذشت سه سال از فعالیت تولیت جدید موفق شدیم سفر یک میلیون زائر اولی و محروم به حرم رضوی را تسهیل کنیم و همه این افراد از در طی سفر خود میهمان سفره گسترده امام رضا (ع)شده اند.

خاکسار تاکید کرد: علاوه بر زائران محروم و نیازمند تبه مناطق محروم نیز توجه شده و به منظور تامین معیشت مردم، ایجاد زمینه زندگی و کمک به فضای اشتغال، همکاری در پروژه های زیر ساختی را آغاز و تاکنون در ۲۵۰ طرح حوزه قنات ها، آبخیزداری، لوله کشی، آب شرب، سقاخانه و غیره همکاری کردیم.

وی ادامه ادامه داد: همچنین در حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل به مرمت، بازسازی و یا ساخت خانه های مردم کمک کردیم به صورتی که در کرمانشاه برای تجهیز حدود ۲۰۰ خانه را که بسیج سازندگی ساخته بود را دو میلیون تومان کمک و دو هزار و ۹۰۰ گروه جهادی را حمایت و پشتیبانی کردیم.

معاون امداد مستضعفین آستان قدس رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اشتغال گفت: مشغول به کار کردن حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر تا پایان سال، حمایت از مشاغل کوچک، طراحی بسته معیشتی، صبحانه رایگان برای دانش آموزان دبستانی در ۱۲۳ روستا، کمک در تهیه جهیزیه و زندگی زوج ها و توزیع ۳۱۰ هزار بسته لوازم التحریر از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.