ماهاتیر محمد: اسرائیل جنایتکار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی در این پیام که در وبلاگ خود منتشر کرده می نویسد: اسرائیل جنایتکار است و باید محکوم شود.

در روزهای گذشته اقدام ماهاتیر محمد علیه رژیم صهیونیستی در حوزه ورزشی با واکنش های زیادی مواجه شده بود و مالزی از حق میزبانی پارالمپیک محروم شده بود.

ماهاتیر محمد با جنایتکارخواندن رژیم صهیونیستی، تصمیم درباره محروم کردن مالزی از حق میزبانی مسابقات جهانی پارالمپیک شنای ۲۰۱۹ را تلافی کرد.

این تصمیم به این علت گرفته شده است که ماهاتیر با صدور مجوز ورود صهیونیست ها به کشورش به منظور شرکت در این مسابقه مخالفت کرده بود.