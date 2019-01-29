به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات روزگار وصل کتاب «مدیریت لی‌لی‌پوت‌ها» شامل یادداشت‌ها و مقالات انتقادی ناصر بزرگمهر از حوزه مدیریت در ایران را با شمارگان پنج هزار نسخه، ۲۲۸ صفحه و بهای ۲۵ هزار تومان منتشر کرد. این انتشارات همچنین چاپ سوم کتاب «مدیریت کوتوله‌ها» این نویسنده را نیز به تازگی منتشر کرده است.

ناصر بزرگمهر، روزنامه‌نگار پیشکسوت و مدرس حوزه ارتباطات است. او هم‌اکنون مدیرعاملی موسسه مطبوعاتی صمت را برعهده دارد. از جمله سرفصل‌های یادداشت‌ها و مقالات منتشر شده در کتاب «مدیریت لی‌لی‌پوت‌ها» می‌توان به این موارد اشاره کرد: «نقد نظام سنتی مدیریت»، «مدیریت لی‌لی‌پوت‌ها»، «مدیریت تملق»، «مدیریت تغییر نگاه زندگی را زیباتر می‌کند»، «میلیاردها تغییر نگاه مثل اثر انگشت»، «مدیریت تغییر، توضیح می‌خواهد»، «مدیریت اصلاح ذهن مدیران»، «حقیقت تلخ در مدیریت بوفالویی»، «مدیریت لال ادامه مدیریت کر و کور»، «مدیریت میتی کومان»، «نیاز جامعه به مدیران عاشق» و...

انتشارات روزگار وصل مراسم رونمایی از «مدیریت لی‌لی‌پوت‌ها» و چاپ سوم «مدیریت کوتوله‌ها» را از ساعت ۱۷ تا ۱۹ پنجشنبه ۱۱ بهمن در گالری آس به آدرس خیابان شریعتی، بین تجریش و پل رومی جنب بانک پارسیان شماره ۱۸۳۱ برگزار می‌کند. عموم علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این نشست در ساعت مقرر شده به گالری آس مراجعه کنند.