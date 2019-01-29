کتاب خوب مدرسه انسانیت و اخلاق است

مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین با حضور آیت الله عابدینی امام جمعه، عبدالمحد زاهدی استاندار، علی فریدونی مدیرکل مجامع و تشکل های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اکبر اسکندرنژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان. حجت الاسلام حسینی مدیر کل مرکز اسناد، امیر پیری مدیرکل حفظ اثار و ارزشهای دفاع مقدس. رویا اسماعیلی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، صدیقه ربیعی مشاور امور بانوان، مریم بیدخام مدیرکل امور اجتماعی استانداری، اعضای شورای شهر، ناشران و فرهنگ دوستان در محل سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی قزوین برگزار شد.

آیت الله عبدالکریم عابدینی در این مراسم گفت: برپایی نمایشگاه کتاب در استانه دهه فجر و بهار طبعیت بیانگر شروع خوبی در عرصه فرهنگی است که امیدواریم با استقبال خوب مردم هم مواجه شود.

وی افزود: برپایی نمایشگاه کتاب در واقع یک نشاط و رویش فرهنگی است و بیانگر رویکرد خوب مسئولان و مردم به امور زیربنایی و فرهنگ است.

عابدینی تصریح کرد: رهبری در سفر به قزوین تاریخ قزوین را ورق زدند که هر کدام می تواند کتابی شود و این پیشنیه ارزشمند بیانگر غنای فرهنگی این منطقه است.

وی اظهارداشت: قزوین پیشینه فاخری دارد و باید در حوزه کتاب هم بدرخشد و با وجود تاریخ و فرهنگی دینی و حوزه های علمیه کهن و مسجد جامع که پایگاه دینی و معنویت بوده است باید قدردان این سرمایه های فرهنگی باشیم و آن را پاس بداریم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: بسته های فرهنگی فست فودی به فرهنگ غنی ما لطمه می زند و داشتن سه هزار شهید استان قزوین یک گنجینه فرهنگی ارزشمند است و اگر قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی مطرح شده که نشان می دهد بستر فرهنگی ما غنی است.

عابدینی تصریح کرد: قرآن که در جامعه جاهلیت نازل می شود با آیه خواندن «اقراء» به مطالعه و خواندن تشویق می کند و جهانی پرمعنا توام با کرامت انسانی را تبلیغ و تشویق می کند.

وی اضافه کرد: کتاب مدرسه انسانیت است و به علاقمندان به کتاب توصیه می کنیم در کنار مطالعه کتب مختلف با قرآن و نهج البلاغه نیز انس بگیرند.

در سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب بیش از ۲۹۰ ناشر از سراسر کشور و ۱۴ ناشر استانی کتب و آثار مکتوب و دیجیتالی خود را در ۲۰۱ غرفه با ۶۲ هزار عنوان کتاب در فضایی به مساحت یک هزار و ۹۵۰ مترمربع در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

کتب عرضه شده در این نمایشگاه با ۳۰ درصد تخفیف در اختیار علاقمندان قرار می گیرد که ۱۰ درصد تخفیف از سوی شرکت نمایشگاه های قزوین، ۱۰ درصد تخفیف از سوی ناشر و ۱۰ درصد تخفیف هم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پیش بینی شده تا افراد بیشتری بتوانند نسبت به تهیه کتب مورد نیاز خود با قیمت های مناسب اقدام کنند.