۲۷ روستای استان همدان همچنان برق ندارند/ رفع مشکل تا ساعت۱۵

شیرزاد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت قطعی برق در استان همدان گفت: متأسفانه در پی بارش باران و وزش تندباد طی ۲۴ ساعت گذشته در استان همدان خصوصاً مناطق جنوبی و بخشی از مرکز استان برق تعدادی از روستاهای این مناطق قطع‌شده است.

وی با اشاره به آخرین گزارش‌های دریافتی، گفت: تمامی همکاران، مدیران و اکیپ‌های عملیاتی استان همدان در راستای رفع مشکلات موجود در حال فعالیت هستند.

معاون بهره‌برداری و امور دیسپاجینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بابیان اینکه در حال حاضر ۱۲ روستای ملایر و سامن در بخشی از خطوط بدون برق هستند، گفت: طی شب گذشته و امروز در ملایر و سامن ۲۵ روستای این شهرستان بی‌برق شدند که طی بازدید صورت گرفته ۱۳ روستا تاکنون برق‌دار شده و ۱۲ روستای باقیمانده نیز تا ساعت ۱۵ برق‌دار می‌شوند.

وی ادامه داد: در شهرستان نهاوند نیز برق ۱۴ روستای بخش خزل نهاوند قطع است که برای رفع این مشکل ۲ اکیپ از اسدآباد، یک اکیپ از تویسرکان و تمامی اکیپ‌های پیمانکاری و تعمیر و نگهداری در حال فعالیت هستند و تا ۳۰ دقیقه دیگر شبکه گرم و برق وارد مدار خواهد شد.

جمشیدی با اشاره به ساماندهی انجام‌شده در این مناطق، گفت: در حال حاضر عمده علت قطعی برق شکستی پایه‌های انتقال خطوط فشار متوسط و پارگی سیم‌ها است که در حال رفع شدن است.

وی با اشاره به اینکه در خطوط دیگر استان قطعی داشتیم اما با بسیج امکانات رفع شده است، گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود وجود تیرهای برق در زمین‌های کشاورزی است که وجود گل‌ولای و گیرکردن تجهیزات در گل به‌نوعی شرایط غیرعادی به وجود آورده و از سرعت عمل کاسته است.