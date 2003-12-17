"بوي ريحون" از شبكه يك سيما به مشام مي رسد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، اين مجموعه تلويزيوني به وسيله حسين آهي به نگارش درآمده و داستان مربوط به پسر بچه اي است كه در شهرستان يزد زندگي مي كند و در هر قسمت از اين سريال براي او اتفاقات مختلفي مي افتد كه در شكل گيري شخصيت اين نوجوان بسيار تاثير گذار است.

در اين اثر ضمن آنكه اشاره هايي به بافت شهري و معماري تاريخي و زيباي يزد مي شود، نكاتي درباره خواسته ها و تمايلات نوجوان امروز بيان مي گردد و زندگي اين گروه سني نه از ديد بزرگترها و والدين آنها، بلكه از ديدگاه و منظر خودشان مورد بررسي قرار مي گيرد.

براي ايجاد جذابيت هر چه بيشتر در اين كار ضمن اينكه اماكن تاريخي و ديدني يزد به تصوير كشيده شده است، با بيان نوجوان قصه اطلاعاتي نيز درباره قدمت اين شهر و محل هاي مختلف آن ارايه مي گردد. همچنين اشاره هايي به فرهنگ بومي و اصيل اين شهر در اثر گنجانده شده است.

مجموعه تلويزيوني « بوي ريحون» محصول سيما فيلم است و تهيه كنندگي آن را منوچهر عسگري نسب انجام داده است. كارگرداني مجموعه برعهده فرزين مهدي پور قرار دارد و در اين اثر برخي از بازيگران حرفه اي يزد و نقش پردازان آماتور به بازي مي پردازند.

اين اثر در حال حاضر مراحل پاياني صداگذاري را انجام مي دهد و قرار است از ششم ديماه از شبكه يك سيما پخش شود.

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