به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: صاحبان یک شرکت هرمی با اعلام این که در حوزه انرژی های پاک فعالیت می کنند افراد را به سرمایه گذاری و تشکیل زیرشاخه ترغیب می کردند.

وی گفت: سرشاخه های این شرکت هرمی، افراد را به سرمایه گذاری در این شرکت صوری ترغیب کرده و از آن ها می خواستند افراد بیشتری را به عنوان زیرشاخه جذب کنند تا به همان نسبت، سود بیشتری عایدشان شود.

هاشمیان افزود: افراد مبالغ مختلفی در این شرکت صوری سرمایه گذاری کرده اند که این پول ها در قالب مقادیر زیادی ارز از طریق یک صرافی غیرمجاز به مالزی منتقل شده است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد این شرکت وجود خارجی ندارد و فقط روی کاغذ در مالزی ثبت شده است.

به گفته هاشمیان تاکنون هفت نفر از سرشاخه های این شبکه هرمی که اهل گرگان هستند بازداشت شده اند و تحقیقات برای شناسایی اموال و مسدود کردن حساب های بانکی این افراد در حال انجام است.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان از افرادی که در این شبکه هرمی سرمایه گذاری کرده اند خواست به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای گرگان مراجعه و شکایت کنند.