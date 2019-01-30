به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره بازی های المپیک تابستانی سال آینده میلادی به میزبانی توکیو ژاپن برگزار می شود.

اعلام آمادگی کشورهای عضو کمیته بین المللی المپیک (IOC) و از جمله ایران برای حضور در این دوره بازی ها، با ثبت نام ورزشکاران شان که طی چند مرحله انجام می شود، صورت می گیرد.

اولین مرحله نام نویسی ورزشکاران ایران برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، شهریورماه سال آینده به صورت آنلاین انجام می شود. یکی دو ماه بعد از این مرحله، ریزش اولیه در تعداد ورزشکاران اعزامی انجام خواهد شد و بر اساس آن مرحله دوم ثبت نام ورزشکاران به صورت منطقه ای انجام می شود.

مرحله سوم و اصلی ثبت نام کاروان المپیک ایران نیز پیش از آغاز رسمی بازی ها و در محل برگزاری آن انجام می شود.

توکیو پنج سال پیش در یکصد و بیست و پنجمین نشست اعضای هیات اجرایی و هیات رئیسه کمیته بین المللی المپیک که در بوینس آیرس آرژانتین برگزار شد و در رقابت با مادرید و استانبول به عنوان میزبان بازی های المپیک ۲۰۲۰ انتخاب شد.

حضور در این دوره بازی ها، هفدهمین حضور کاروان ورزش ایران در ادوار مختلف بازی های المپیک به حساب می آید.

ایران در دوره پیشین بازی های المپیک که سال ۲۰۱۶ میلادی به میزبانی ریودوژانیرو برزیل برگزار شد، با ۶۲ ورزشکار در ۱۴ رشته شرکت کرد و با کسب ۳ مدال طلا ، یک مدال نقره و ۴ مدال برنز در جایگاه ۲۵ جدول توزیع مدالی بازی ها ایستاد.