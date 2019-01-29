به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا امام جمعه رییس پردیس بین المللی ارس با اعلام این مطلب افزود: این مسابقه باهدف ترویج فرهنگ مطالعه به ویژه مطالعه متون دینی، گسترش و تعمیق شناخت دانشجویان و کارکنان از الگوهای دینی ، از کتاب خلاصه زندگانی فاطمه زهرا(س) نوشته سید جعفر شهیدی برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش کتاب «خلاصه زندگانی فاطمه زهرا(س)» به زندگی، سیره و فضایل این بانوی بزرگوار پرداخته است که توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

کتاب و نسخه سوالات مسابقه درسایت aras.ut.ac.ir قابل دسترسی است کارکنان و دانشجویان برای شرکت در این مسابقه تا 30 بهمن ماه فرصت دارند پاسخ‌های مسابقه را به آدرس araspublic@ut.ac.ir ارسال کنند.

گفتنی است: اعلام نتایج مسابقه 7 اسفند ماه مصادف با ولادت حضرت فاطمه (س) می باشد و به دو نفر از کارکنان و 3 نفر از دانشجویان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.