شناسایی سه باند سرقت در البرز/ دستگیری ۱۵ سارق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نادر بیگی پیش از ظهر سهشنبه در نشستی خبری با اشاره به دستگیری چند سارق طی روزهای اخیر در استان، اظهار کرد: نخستین مورد مربوط به خانمی است که سوار بر ماشین مدلبالا مرتکب سرقت شده بهطوریکه به بهانههای مختلف رانندگان را مجبور به توقف کرده و افرادی که وی را با ماشین پراید یا پژو اسکورت میکردند به هنگام توقف وارد خودروی آنها شده و ضمن پیاده کردن راننده به سرقت خودرو و وسایل آن میپرداخته است.
وی بابیان اینکه متهمان این پرونده از سراب و تهران تحت تعقیب بودهاند، گفت: هشت نفر متهم این پرونده دستگیرشدهاند، پنج سارق متشکل از چهار مرد و یک زن و سه نفر مالخر اقدام به سرقت میکردهاند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز بابیان اینکه خودروهای سرقتی را سمت شهرستان سراب برده، سند نمره کرده و میفروختند، گفت: دستور انتشار عکس بدون پوشش این گروه صادرشده است زیرا ممکن است در دیگر نقاط کشور نیز شاکیانی وجود داشته باشد.
به گفته سرهنگ نادر بیگی سارقان تاکنون به چهار فقره سرقت اعتراف کردهاند، دو مورد از آنها مربوط به سرقت دو خودروی سواری سراتو و پژو پارس در استان البرز بوده است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از متهمان این پرونده به دلیل تجاوز به عنف از شهرستان سراب تحت تعقیب بوده است، گفت: طبق سرنخهای موجود و اطلاعاتی که مالباخته ارائه کردند، متهمان شناسایی و دستگیرشدهاند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز در بخش دیگری از دستگیری یک باند شش نفره سارقان منازل خبر داد و گفت: این سارقان در کرج چند سرقت مشابه داشتند، بدینصورت که از طریق بالکن وارد منازل شده، تخریب در و توپی زنی انجام داده و بهمحض اینکه وارد منزل شدهاند شئ سنگینی پشت در گذاشتهاند و با اتلاف وقت زمینه فرار را فراهم میکردند.
سرهنگ نادر بیگی با اشاره به اینکه متهمان این پرونده از شهرهای یزد، تهران و قزوین تحت تعقیب بودهاند، گفت: سارقان در این شهرها نیز سرقت انجام داده اما به دلیل محکومیت و پرونده اتهامی با سند آزادشده بودند.
وی تاکید کرد: تاکنون به بیش از ۳۰ فقره سرقت اعتراف کردهاند، ۲۱ فقره از محلهای سرقت آنها شناساییشده و تاکنون ارزش اموال مسروقه آنها بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان براورد شده است.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز در خصوص خودروهایی مورداستفاده متهمان این پرونده، گفت: آنها از پژو پارس سفید و مشکی، ۲۰۶ سفید، سمند سفید و پژو ۴۰۵ استفاده کرده و هر شب با یکی از خودروهای مذکور اقدام به سرقت میکردهاند، خودروها توقیفشدهاند.
سرهنگ نادر بیگی با تاکید بر اینکه آنها در تهران نیز اقدام به ۲۰ فقره سرقت کردهاند، گفت: چهار متهم این پرونده سابقهدار هستند، یکی از آنها هفت فقره سابقه کیفری دارد.
وی در ادامه به بررسی پروندهای دیگر مربوط به شناسایی سارق سابقهدار، گفت: سارق این پرونده که در کرج اقدام به سرقت منازل میکرده است دستگیرشده، در محل اختفای وی اموال زیادی کشفشده است.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: وی تاکنون به ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرده و اموال کشفشده بیش از دو میلیارد تومان برآورد شده است.
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