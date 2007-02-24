مراسم معارفه معاون علمی رئیس جمهور فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تأسیس معاونت جدید رئیس جمهوری در امور علمی و فناوری براساس مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای حمایت و تقویت از فعالیت های علمی و پژوهشی نخبگان کشور صورت گرفته است.

دکتر صادق واعظ زاده، دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1364 و کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق از دانشگاه کوئین کانادا به ترتیب در سال های 1372 و 1376 است و اکنون در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با درجه استادی در حال فعالیت است.

او در دهه 1360 عضو دانشجویی ستاد انقلاب فرهنگی و سپس منتخب جهاد دانشگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای مرکزی جهاد دانشگاهی، عضو شورای عالی برنامه ریزی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و معاون دانشجویی این وزارتخانه بوده است. همچنین از سال 1378 تا 1381 مشاور برنامه ریزی و توسعه وزیر فرهنگ و آموزش عالی و از سال 1378 تا 1384 عضو هیأت امنای جهاد دانشگاهی بوده است.

وی از سال 1381 نیز به عنوان عضو حقیقی مجدداً به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد و هم اکنون رئیس هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی این شورا است.

دکتر واعظ زاده بالغ بر یکصد و سی مقاله پژوهشی در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی چاپ و ارائه و همچنین مقالاتی در زمینه مدیریت فناوری تألیف کرده است.