  1. استانها
  2. البرز
۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

سرریز شدن سیل بندهای سد کرج حدفاصل تونل شماره ۲ و ۳

سرریز شدن سیل بندهای سد کرج حدفاصل تونل شماره ۲ و ۳

گچسر - رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر با اشاره به سرریز شدن سیل بندهای سد کرج، گفت: دِبی آب ورودی به آب‌روهای جاده بیشتر از ظرفیت معمول خروجی‌ها بوده است.

محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرریز شدن سیل بندهای سد کرج، اظهار کرد: سرریز آب را در حدفاصل تونل شماره دو و سه شاهد بودیم.

وی با تاکید بر اینکه در محدوده‌های یادشده بارش سنگین برف را شاهد بوده‌ایم، گفت: محدوده تونل شماره دو و سه در محدوده سد کرج است، آب از بالای سد و قسمت سیل بندهای سرریز شده و روانه جاده شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر بیان کرد: به دلیل اینکه دِبی آب ورودی به آب‌روهای جاده بیشتر از حد و ظرفیت معمول خروجی‌ها بوده است این حجم اضافی آب به درون جاده سرریز شده است.

علیپور بابیان اینکه هیچ‌کدام از تأسیسات سد آسیب‌ندیده است و آب‌روها هم باز است، گفت: عمق سیل بند بالای سد بین سه تا چهار متر است که پرشده و به سیل بند پایینی سرریز کرده و حجم اضافی آن روانه محور شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با استفاده از لودرها آب جاری‌شده در محدوده سد کرج مابین تونل ها را روانه سد می‌کنیم.

کد مطلب 4527321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها