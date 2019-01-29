سرریز شدن سیل بندهای سد کرج حدفاصل تونل شماره ۲ و ۳

محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرریز شدن سیل بندهای سد کرج، اظهار کرد: سرریز آب را در حدفاصل تونل شماره دو و سه شاهد بودیم.

وی با تاکید بر اینکه در محدوده‌های یادشده بارش سنگین برف را شاهد بوده‌ایم، گفت: محدوده تونل شماره دو و سه در محدوده سد کرج است، آب از بالای سد و قسمت سیل بندهای سرریز شده و روانه جاده شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر بیان کرد: به دلیل اینکه دِبی آب ورودی به آب‌روهای جاده بیشتر از حد و ظرفیت معمول خروجی‌ها بوده است این حجم اضافی آب به درون جاده سرریز شده است.

علیپور بابیان اینکه هیچ‌کدام از تأسیسات سد آسیب‌ندیده است و آب‌روها هم باز است، گفت: عمق سیل بند بالای سد بین سه تا چهار متر است که پرشده و به سیل بند پایینی سرریز کرده و حجم اضافی آن روانه محور شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با استفاده از لودرها آب جاری‌شده در محدوده سد کرج مابین تونل ها را روانه سد می‌کنیم.