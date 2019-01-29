به گزارش خبرنگار مهر ناصر نبی‌زاده صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی چهارشنبه دهم بهمن ماه آغاز و تا چهاردهم ماه جاری ادامه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی بیان کرد: نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در خراسان‌جنوبی بستری برای تبیین خدمات نظام و انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف کشاورزی، علمی، زیر ساختی و اقتصادی داشته است.

نبی زاده ادامه داد: تلاش شده است که با توجه به راهبردها این نمایشگاه حدأکثر تأثیر و حدأقل هزینه را داشته باشد.

وی افزود: نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در بخش‌های تاریخ انقلاب، نظامی و انتظامی، فرهنگ و هنر وگردشگری، زیر ساختی، عمران شهری، بهداشت، درمان و امور حمایتی، امور اقتصادی و تولیدی، آموزشی و پژوهشی و کشاورزی و دامپروری برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه نمایشگاه در ۱۱۰ غرفه برگزار می شود، گفت: زمان برگزاری نمایشگاه صبح ها از ساعت ۹:۳۰ دقیقه تا اذان ظهر و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۱ است.

وی با اشاره به اینکه مکان برگزاری نمایشگاه نیز نمایشگاه بین‌المللی بیرجند است، اظهار کرد: این نمایشگاه با امکانات داخلی خود ادارات و سازمان‌های دولتی برگزار می شود و اعتباری خاص و ویژه‌ای نداشته است.