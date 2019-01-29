۳۴ پروژه در کوهبنان طی دهه فجر افتتاح می شود

حسین سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: کتاب دستاوردهای ۴۰ سال نظام در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در دهه فجر رونمایی می شود.

وی خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران با زمان پیش از انقلاب در شهرستان کوهبنان را غیرقابل قیاس دانست و افزود: امسال ۴۰ سالگی انقلاب که نشانگر تکامل و بلوغ انقلاب را جشن می گیریم و به همین مناسبت از ابتدای امسال برنامه های متنوعی اجرا شده است.

سالاری با اشاره به برگزاری یادواره های شهدای ورزشکار، دانشجو، دانش آموز و ... در حوزه فرهنگی طی سال جاری در کوهبنان عنوان کرد: در بُعد اقتصادی هم به تدریج ۴۳۰ هزار میلیارد ریال پروژه از ابتدای سال افتتاح شده است.

فرماندار کوهبنان ادامه داد: در دهه فجر امسال ۳۴ پروژه به ارزش ۱۱۵ هزار میلیارد ریال در کوهبنان افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: در شهرستان کوهبنان در بحث زیرساخت ها در هیچ روستا و نطقه ای مشکل نداریم به گونه ای که سراسر شهرستان از نعمت برق و آب آشامیدنی برخوردار است.

سالاری با اشاره به اینکه تمام مناطق شهرستان کوهبنان تحت پوشش شبکه مخابرات و تلفن همراه است، افزود: مشکل آنتن دهی نقاط کور شهرستان با راه اندازی سه بی تی اس هم به زودی برطرف می شود.

وی به اقدامات انجام شده در زمینه اشتغالزایی گفت: طی سال جاری ۱۲۰ درصد اشتغال محقق شده کوهبنان در سامانه رصد است که این آمار تا پایان سال افزایش پیدا می کند.

فرماندار کوهبنان با اشاره به این که کوهبنان در زمینه جذب تسهیلات روستایی و عشایری جزو پنج شهرستان برتر استان کرمان است، بیان کرد: این تسهیلات از سوی دولت و از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال برای مناطق روستایی و کم برخوردار پرداخت می شود.