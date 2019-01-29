نمایشگاه دستاوردهای نیروهای مسلح در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی نجمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در این راستا دهه فجر امسال دو هزار برنامه در قالب ۶۳ عنوان توسط کمیته نیروهای مسلح ستاد گرامیداشت استان برگزار می شود.

وی بصدا در آوردن زنگ ۱۲ بهمن، رژه موتورسواران نیروهای مسلح استان، مراسم ویژه روز ورود امام راحل به میهن همزمان با موزیک در ارومیه از مهمترین این برنامه ها است.

وی دیدار و سرکشی از خانواده شهدا، برپایی نمایشگاه دستاوردهای نیروهای مسلح در قالب نمایشگاه دهه فجر، شرکت بسیجیان در نماز جمعه سراسر استان و دیدار فرماندهان با ائمه جمعه از دیگر برنامه هاست.

نجمی تاکید کرد: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، ویزیت رایگان و ارایه خدمات پزشکی در مراکز درمانی، برگزاری همایش وحدت در مرکز استان، نورافشانی و ندای بانگ الله اکبر از مهمترین برنامه های کمیته بسیج است.

وی، در خصوص فعالیت های کمیته بسیج ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با اشاره به برگزاری نشست های نهضت روشنگری و تبیین دستاوردهای انقلاب در ایام دهه فجر، بیان کرد: همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر، عملیات اجرایی یک هزار و ۲۰۰ پروژه محرومیت زدایی در آذربایجان غربی آغاز می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی، افزود: ۱۰۰۰ باب خانه محروم با مشارکت کمیته امداد در دست ساخت است که ۴۰ مورد به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به صورت نمادین افتتاح می شود.

نجمی، گفت: افتتاح چندین مورد سالن ورزشی و پایگاه مقاومت، دیدار با خانواده شهدا و در نهایت حضور پرشور در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن از دیگر برنامه های کمیته نیروهای مسلح است.