اسد عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش های سیل آسا شب گذشته در خرم آباد اظهار داشت: ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده باش بود و از ساعت ۲۴ دیشب وضعیت رودخانه «خرم رود» بحرانی شد.

وی تصریح کرد: با بحرانی شدن وضعیت، اطلاع رسانی لازم شد و با بلندگو اطلاع رسانی شد و اکثر خانواده ها تخلیه کردند؛ خانواده هایی که در منازل بودند را نیز جابه جا کردیم.

فرماندار خرم آباد با بیان اینکه تعدادی خودرو در حاشیه رودخانه دچار خسارت شده اند، افزود: مغازه های تجاری و منازل مردم خسارت دیده است و دیواره ساحلی رودخانه «خرم رود» هم شکسته شد.

عبداللهی با تاکید بر اینکه از صبح تاکنون همه بسیج هستند تا آب وارد شده به منازل مردم را تخلیه کنند، افزود: بحرانی ترین نقطه نیز پل انقلاب تا پل صفوی در دو طرف رودخانه است، همچنین تعدادی از خانه های منطقه مطهری و مغازه های این منطقه نیز دچار خسارت شده اند.

وی با از تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران در فرمانداری خبر داد و گفت: خسارات عمده به خانه های مردم و مغازه های تجاری وارد شده است.

فرماندار خرم آباد افزود: زیرگذرهای شهر را آب و لجن گرفته است و ۳ تا زیرگذر شامل زیرگذر بین پل انقلاب و پل شهدا در هر دو طرف بسته هستند و آب هنوز فروکش نکرده است.