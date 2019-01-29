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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

در فروردین ۹۸؛

ششمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزان جهان اسلام برگزار می شود

ششمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزان جهان اسلام برگزار می شود

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری ششمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزان جهان اسلام از ۱۹ تا ۲۶ فروردین ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسیب‌زاده در جلسه کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور که صبح امروز در سالن جلسات معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش برگزار شد از شرکت حدود ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر در طرح حفط جزء سی قرآن کریم در بین دانش‌آموزان خبر داد و گفت: برگزاری ششمین دوره مسابقات قرآن دانش‌آموزان جهان اسلام از ۱۹ تا ۲۶ فرودین ۹۸ همزمان با مسابقات قرآن در مصلی تهران برگزار می‌شود که این افراد در ۲۶ فروردین به دیدار مقام معظم رهبری خواهند رفت.

کد مطلب 4527357

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    نظرات

    • RO ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خیلی دوست داشتم در مسابقه تفسیر شرکت کنم، هر چقدر جستجو کردم حتی به سازمان اوقاف سر زدم، ولی چنین مسابقه ای نبود. احساس می کنم نمی توانم قرآن را حفظ کنم، اما به تفسیر خیلی علاقمندم

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