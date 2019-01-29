ششمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزان جهان اسلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسیبزاده در جلسه کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور که صبح امروز در سالن جلسات معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش برگزار شد از شرکت حدود ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر در طرح حفط جزء سی قرآن کریم در بین دانشآموزان خبر داد و گفت: برگزاری ششمین دوره مسابقات قرآن دانشآموزان جهان اسلام از ۱۹ تا ۲۶ فرودین ۹۸ همزمان با مسابقات قرآن در مصلی تهران برگزار میشود که این افراد در ۲۶ فروردین به دیدار مقام معظم رهبری خواهند رفت.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری ششمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزان جهان اسلام از ۱۹ تا ۲۶ فروردین ۹۸ خبر داد.
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