۶۰ هکتار به اراضی زیر کشت گیاهان دارویی در زنجان اضافه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال، گفت: کمک به معیشت شاغلان بخش کشاورزی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و برای تحقق این امر مهم سازمان برنامه‌ریزی لازم را انجام داده است.

وی اظهار کرد: در حوزه تولید و اشتغال بخش کشاورزی اقدامات مختلف و خوبی صورت گرفته و در ۱۰ رسته اولویت‌دار بخش کشاورزی فعالیت‌های مربوط دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: درمجموع برای اشتغال در بخش کشاورزی استان زنجان از محل تبصره ۱۸ و قانون اشتغال روستایی برای هزار و ۱۰۸ نفر شغل در نظر گرفته‌شده و میزان تسهیلات در نظر گرفته‌شده در این حوزه یک هزار و ۲۷۳ مورد است.

جعفری به ظرفیت استان در حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در استان تنوع گیاهان دارویی بسیار زیاد است.

وی از وجود ۷۰ گونه گیاه دارویی در استان زنجان خبر داد و تأکید کرد: انواعی از گیاهان دارویی در زنجان و ماه‌نشان وجود دارد که در کشور وجود ندارد و مختص استان زنجان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: طی چند سال گذشته ۵۰ تا ۶۰ هکتار به میزان اراضی گیاهان دارویی در استان زنجان اضافه‌ شده است.