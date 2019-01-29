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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

۶۰ هکتار به اراضی زیر کشت گیاهان دارویی در زنجان اضافه شده است

۶۰ هکتار به اراضی زیر کشت گیاهان دارویی در زنجان اضافه شده است

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از وجود ۷۰ گونه گیاه دارویی در استان زنجان خبر داد و گفت: ۶۰ هکتار به اراضی زیر کشت گیاهان دارویی در استان زنجان اضافه‌ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال، گفت: کمک به معیشت شاغلان بخش کشاورزی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و برای تحقق این امر مهم سازمان برنامه‌ریزی لازم را انجام داده است.

وی اظهار کرد: در حوزه تولید و اشتغال بخش کشاورزی اقدامات مختلف و خوبی صورت گرفته و  در ۱۰ رسته اولویت‌دار بخش کشاورزی فعالیت‌های مربوط دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: درمجموع برای اشتغال در بخش کشاورزی استان زنجان از محل تبصره ۱۸ و قانون اشتغال روستایی برای هزار و ۱۰۸ نفر شغل در نظر گرفته‌شده و میزان تسهیلات در نظر گرفته‌شده در این حوزه یک هزار و ۲۷۳ مورد است.

جعفری به ظرفیت استان در حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در استان تنوع گیاهان دارویی بسیار زیاد است.

وی از وجود ۷۰ گونه گیاه دارویی در استان زنجان خبر داد و تأکید کرد: انواعی از گیاهان دارویی در زنجان و ماه‌نشان وجود دارد که در کشور وجود ندارد و مختص استان زنجان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: طی چند سال گذشته ۵۰ تا ۶۰ هکتار به میزان اراضی گیاهان دارویی در استان زنجان اضافه‌ شده است. 

کد مطلب 4527365

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