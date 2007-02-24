بازگرداندن توان راه رفتن به افراد با استفاده از قوزک های روباتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که فرد برای حرکت حرکت به جلو تلاش می کند، تپش های الکتریکی مغز او به ماهیچه ها فرمان چگونه حرکت کردن را می دهد.

افراد مبتلا به ضایعات نخاعی یا دیگر اختلالات وابسته به پی شناسی به دلیل ضعیف بودن این تپش ها یا نرسیدن آنها بنا بر روش معمول توانایی خود را در راه رفتن از دست می دهند.

بنا بر گزارش لایوساینس، استخوان بندی قوزک با استفاده از سیگنال های الکتریکی مغزی تشخیص می دهد که در حالات مختلف چگونه عمل کرده و به چه نحوی حرکت کند.

در این سیستم سیگنال های Electromyography از طریق یک رایانه در زمان واقعی پردازش می شود. این سیگنال ها برای کنترل فشار هوای تامین کننده ماهیچه های بادی مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرند.

نوآوری محققان دانشگاه میشیگان توان کاربران را تقویت کرده و عملکرد از دست رفته را به آنها بازمی گرداند.