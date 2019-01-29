اداره پارک ملی دز تخلیه شد/گوزن های زرد در سلامت هستند

رضا قپانچی پور درگفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد :با توجه به بارندگی دو روز گذشته و جاری شدن آب های سطحی از صبح امروز اداره پارک ملی دز دچار آبگرفتگی شدید شده و تا حد زیادی زیر آب رفته است.

وی افزود: با توجه به این شرایط ساختمان اداره به همراه تجهیزات ضروری توسط نیروهای اداره با استفاده از اسب تخلیه شد و تجهیزات و امکانات با اهمیت نیز جابجا شدند تا خسارات بیشتری به وجود نیاید.

رئیس اداره پارک ملی دز عنوان کرد: با توجه به رصد پیش بینی های هواشناسی ، خوشبختانه از قبل یک تپه بلند برای گوزن های زرد ایرانی در محدوده پارک جانمایی شد و از این بابت نگرانی برای سلامت حیوانات وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز رویشگاه جنگلی نیمه گرمسیری حاشیه رودخانه دز از جمله زیستگاه های ارزشمند پرندگان بوده که دارای میکروتالاب‌های منحصر به فرد و زیستگاه غنی انواع آبزیان و پرندگان است.

این پارک ملی همچنین زیستگاه گونه های مختلف جانوری به ویژه گوزن زرد ایرانی است که در ۱۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه دز امتداد دارد و از آن به عنوان تنها باقی مانده جنگل های گرمسیری جهان نام برده می شود.

میزان بارندگی در ۴۸ ساعت گذشته درسردشت ۹۰ میلیمتر، سطح شهر دزفول ۷۸.۳، اداره هواشناسی صفی آباد ۵۷.۱ و ماهور برنجی ۵۵ میلیمتر بوده است.

از ساعتی پیش دبی رودخانه دز کاهش یافته که دراین راستاروابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با صدوراطلاعیه ای کاهش دبی رودخانه دز راموقتی دانست و از شهروندان خواست هنگام استقرار در حاشیه رودخانه دز مراقب باشند.

دراین بیانیه آمده : کاهش آب رودخانه دز بصورت موقتی بوده و جهت امداد رسانی به روستاهای پائین دست می باشد و در ساعات آینده افزایش جریان آب از سرگرفته می شود لذا همچنان از نزدیک شدن به رودخانه جدا خودداری شود.