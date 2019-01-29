۷۶ درصد روستاهای استان همدان از آب آشامیدنی سالم برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت ایام دهه فجر و با اشاره به مهم ترین دستاوردهای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان در آستانه سالگرد ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، گفت:خوشبختانه در طول مدت مذکور؛ شاهد ارتقاء شاخص بهره مندی جمعیت روستایی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بودیم.

وی افزود: اجرای مجتمع های آبرسانی روستایی به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره مندی روستاییان از آب شرب بهداشتی و اجرای پروژه های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب با استفاده از اعتبارات ملی و تسهیلات بانک توسعه اسلامی از جمله دستاوردهای انقلاب ۴۰ ساله اسلامی ایران است.

هاشمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف دستاوردهای ویژه ای را به همراه داشته است، خاطرنشان کرد: راه اندازی سیستم چاپ در محل بمنظور صیانت از حقوق شهروندی و کاهش هزینه های چاپ و توزیع قبوض، کاهش سفر و به حداقل رساندن قرائت های اشتباه از جمله این دستاوردهااست.

وی همچنین بیان کرد:در رابطه با اجرای پروژه های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب؛ خوشبختانه در حال حاضر، شاخص بهره مندی روستاهای استان از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب، بالاتر از شاخص کشوری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان؛ در ادامه ضمن اشاره به ایجاد سامانه ارتباطات مردمی ۱۵۲۳ به منظور تسریع در رسیدگی به حوادث و اتفاقات، عنوان کرد:ارائه خدمات امورمشترکین از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان به منظور تسریع در ارائه خدمات از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی همچنین از اجرای پروژه های مدیریت فشار و هوشمند سازی شبکه های آبرسانی به منظور کاهش تعداد حوادث شکستگی و حجم هدر رفت آب در شبکه های توزیع آب خبر داد و گفت: اجرای پروژه های آبرسانی با مشارکت مردم به منظور ارتقاء بهره مندی جمعیت روستایی در طول سالهای اخیر حداکثر شده است.

وی دربخش دیگری ازسخنانش از ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه های کنترل کیفیت آب در تمامی شهرستان های استان خبر داد و اظهار داشت: برهمین اساس میزان مطلوبیت میکروبی آب شرب از ۱۵ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۹۷ درصد در سال جاری رسیده است.

هاشمی افزود: کلرزنی مداوم، نصب دستگاه های کلرزن، تجهیز آزمایشگاه ها، تعویض شبکه های فرسوده و رفع به موقع شکستگی ها وتأمین آب مطمئن در راستای سالم سازی آّب انجام شده است.

وی همچنین عنوان کرد:جمعیت روستایی تحت پوشش آب آشامیدنی از کمتر از ۲۰ درصد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ۷۶.۰۳ درصد در وضعیت فعلی رسیده است.

وی در خصوص تعداد مشترکین از ابتدای انقلاب تاکنون نیز اینگونه توضیح داد: تعداد مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی ازکمتر از ۳۰ هزار فقره در ابتدای پیروزی انقلاب به ۱۴۳ هزار در ابتدای دولت یازدهم، ۱۴۶ هزار در ابتدای دولت دوازدهم و ۱۵۳ هزار فقره در شرایط فعلی رسیده است.