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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۴

اجلاس سران آستانه دهه پایانی بهمن برگزار می‎شود

اجلاس سران آستانه دهه پایانی بهمن برگزار می‎شود

وزارت خارجه روسیه از میزبانی این کشور از سران کشورهای ضامن آتش‎بس سوریه در اواسط ماه میلادی فوریه (دهه پایانی بهمن) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل بوگدانف» معاون وزارت خارجه روسیه در امور خاورمیانه و کشورهای آفریقایی، امروز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری «ایتارتاس» از برگزاری نشست سران ایران، روسیه و ترکیه در اواسط ماه میلادی آینده (فوریه) و در چارچوب مذاکرات آستانه خبر داد.

اما هنوز مشخص نیست که این دیدار در کجا برگزار خواهد شد حال آنکه میزبانی یکی از ۲ شهر مسکو و سوچی مطرح است.

پیش از این، نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره تحولات و آینده سوریه در روز جمعه ۱۶ شهریور در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد که طی آن طرفین تاکید کردند که منازعه سوریه هیچ راه‌حل نظامی ندارد و تنها از طریق فرایند سیاسی قابل حل است.

کد مطلب 4527383
مریم خرمایی

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