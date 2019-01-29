به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل بوگدانف» معاون وزارت خارجه روسیه در امور خاورمیانه و کشورهای آفریقایی، امروز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری «ایتارتاس» از برگزاری نشست سران ایران، روسیه و ترکیه در اواسط ماه میلادی آینده (فوریه) و در چارچوب مذاکرات آستانه خبر داد.

اما هنوز مشخص نیست که این دیدار در کجا برگزار خواهد شد حال آنکه میزبانی یکی از ۲ شهر مسکو و سوچی مطرح است.

پیش از این، نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره تحولات و آینده سوریه در روز جمعه ۱۶ شهریور در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد که طی آن طرفین تاکید کردند که منازعه سوریه هیچ راه‌حل نظامی ندارد و تنها از طریق فرایند سیاسی قابل حل است.