برای پیشرفت باید علم و عمل را همزمان داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، سید رضا فاطمی امین در مراسم افتتاحیه اجلاسیه بینالمللی فعالان تشکلهای فرهنگی جهان اسلام با عنوان «شجره طیبه» اظهارکرد: آگاهانه و یا غیرآگاهانه در جهانی زندگی میکنیم که تمدن غرب در تمام ابعاد زندگی ما وارد شده است و از آنجاییکه تمدن غرب مبتنی بر توحید، معاد و نبوت نیست، در این فضا با فشارهای ذهنی و چالشهای بسیاری مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نقطه عطفی در راستای تحقق تمدن اسلامی است افزود : امروزه پس از گذشت ۴۰ سال از آغاز انقلاب اسلامی و به برکت آن اقدامات بسیاری صورت گرفته است و ما باید از تمام امکانات و فرصتهایی که به برکت انقلاب اسلامی فراهم شده به بهترین وجه استفاده کنیم و با تلاش مستمر و امید به خداوند متعال به راه خود ادامه دهیم.
فاطمی امین افزود: تمدن غرب ۴۰۰ سال فرصت داشته تا به این نقطه رسیده است و حالا تمام دشمنان متمرکز شدهاند تا این انقلاب را متزلزل کنند از این رو ما این همه فرصت و فراغت را نداریم و اگر میخواهیم که جامعه، فرهنگ و اقتصاد اسلامی داشته باشیم، باید علم و عمل را همزمان با هم داشته باشیم تا در این مسیر موفق شویم.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین افزود: تولیت آستان قدس رضوی در بدو ماموریت خود در این مجموعه عظیم، چشماندازهایی را در بخشهای مختلف تبیین کردند که یکی از آنها در حوزه اقتصادی بود. چشمانداز حوزه اقتصادی پیشرو، پیشران و الهامبخش بودن در این حوزه است.
فاطمی امین گفت: ما در حال حاضر با کشورهای هندوستان، روسیه، لبنان و دیگر کشورها ارتباطات مناسبی برقرار کردهایم زیرا برای رسیدن به تمدن اسلامی نیازمند برقراری ارتباط و تعامل با سایر کشورها هستیم.
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