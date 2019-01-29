حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتشار خبرهایی مبنی بر استعفای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: استعفای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به دلیل وضعیت کنونی اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی، بیشتر شبیه دروغ سیزده است و کلا این خبر صحت ندارد و هیچ یک از اعضای هیات رئیسه، استعفا نداده‌اند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اساسا طرح چنین موضوعاتی در شرایط سخت کنونی اقتصاد ایران موضوعیت ندارد و اگرچه ممکن است اتاق بازرگانی، نقدهایی را به برخی تصمیمات و رویه های اقتصادی دولت داشته باشد، اما کماکان معتقد است که همه باید با همدلی، همکاری و انسجام از شرایط فعلی اقتصاد ایران عبور کنیم.

وی تصریح کرد: هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در کنار تمامی تشکل‌های اقتصادی زیرمجموعه خود و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پای کار هستند و تلاش می‌کنند تا کشور را از گردنه سخت کنونی نجات دهند، علیرغم اینکه همه مشکلات وجود دارد و باید برای حل و رفع آن تلاش کرد.

سلاح‌ورزی گفت: ممکن است به برخی مسائل و تصمیماتی دولتی گله داشته باشیم، اما معتقدیم که تصمیمات دولتی نباید منجر به اعمال فشار مضاعف به فعالان اقتصادی شود؛ اما این به معنای عقب نشینی حضور فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد سالم، شفاف و رقابتی نیست و برای اعتلای جمهوری اسلامی ایران، همه تلاش خواهیم کرد و از همه مهمتر، در این شرایط سخت کشور به لحاظ تحریم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بیش از هر زمان دیگری اجرایی خواهیم کرد.