به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام روز سه شنبه در جلسه تبیین طرح ملی ارتقاء سواد رسانه با عنوان «مجازیار» که در سالن باقرالعلوم استانداری برگزار شد گفت: در عصر کنونی داشتن سواد رسانه یک ابزار مناسب برای پیشبرد برنامه های فرهنگی است و اگر با آن آشنا نباشیم با چالش های جدی روبرو خواهیم شد.

وی بیان کرد: با افزایش میزان دسترسی مردم به رسانه ها و فضای مجازی شاهد بروز آسیب های اجتماعی نو پدید در جامعه هستیم که در این راستا ارتقاء سواد رسانه می تواند نقش موثری در کاهش این آسیب ها داشته باشد.

بیدخام بیان کرد: با توجه به پیچیدگی مهارت های سواد رسانه و گستردگی و نیز پراکندگی آن، ارائه یک بسته آموزشی برای مخاطبان راه‌ حل مناسبی است تا بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.

وی در ادامه اظهارداشت: نرم‌افزار جامع آموزشی سواد رسانه‌ای با عنوان «مجازیار» یک دوره آموزشی جامع برای صیانت از خانواده‌ها در فضای مجازی است که توسط سازمان اجتماعی وزارت کشور در سراسر کشور در حال اجراست.

بیدخام اضافه کرد:نرم افزار «مجازیار» برای افراد متاهل بالای ۲۵ سال تدارک دیده شده که درگام اول کارمندان دولت و خانواده آنها، سازمانهای مردم نهاد در اولویت استفاده قرار دارند.

وی گفت: این نرم افزار دارای قابلیت نصب در تلفن همراه را دارد که با هدف فراگیری سواد رسانه‌ای و ارتقای سطح سواد رسانه‌ای مخاطبان تهیه شده است و مخاطبان می‌توانند با برقراری ارتباطی تعاملی انواع رسانه‌ها را بیاموزند و دیدگاهی نقادانه و تحلیلی نسبت به پیام‌های رسانه‌ای داشته باشند.

بیدخام افزود: سواد رسانه مهارتی است که باید عموم شهروندان آن را فرا بگیرند تا بتوانیم در این عرصه نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی گفت: شورای اداری استان های وزارت کشور با تولید اولین نرم افزار تلفن همراه در حوزه آموزش جامع سواد رسانه برای فراگیر شدن این طرح اقدام کرده است.

بیدخام با بیان اینکه این نرم افزار در قالب محیطی جذاب به آموزش مفاهیم کلیدی سواد رسانه در دنیای امروز می‌پردازد تصریح کرد: استفاده از کلیپ های کوتاه در قسمتهای مختلف نرم افزار «مجازیار» به ارتقای یادگیری کمک می‌ کند و در پایان هر بخش از تمرین ها آزمون هایی طراحی شده که اطلاعات لازم را ارزیابی می ‌کند.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری قزوین اظهارداشت:محتوای آموزشی این نرم افزار در قالب متن، تصویر، ویدئو، سخن اساتید و پادکست دارای مطالب جامعی برای بالا بردن سطح بیشتر آگاهی کاربران است.

وی اضافه کرد: این نرم افزار شامل شش بخش، سواد رسانه، کلینیک رسانه، مادرانه، سبد رسانه، صنعت بازی و صنعت زیبایی است.

بیدخام اظهارداشت: افزایش آگاهی نسبت به تاثیر رسانه در شکل گیری افکار عمومی، آموزش کاربردی سواد رسانه ای، ایجاد انگیزه و علاقه در مخاطبان، تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای و ارزیابی، افزایش قدرت نقد هوشمندانه و فراگیری طرح جامع سواد رسانه از مهمترین اهداف راه اندازی و بکارگیری این نرم افزار نوین است.

وی یادآورشد: آموزش غیرحضوری، کاهش هزینه‌های استفاده از فضای مجازی و آموزش سریع و کم هزینه از دیگر مزایای این طرح است.

بیدخام از مدیران دستگاههای اجرایی خواست نسبت به معرفی این نرم افزار به همکاران و خانواده آنها اقدام کنند.