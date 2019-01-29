فهرست نهایی آثار راه یافته به بخش مسابقه ایران یک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ بین المللی تئاتر فجر، بر اساس فراخوان جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر بخش مسابقه‌ ایران (یک) ویژه‌ هنرمندان خلاقی طراحی شده که تاکنون فرصت و مجال کمتری برای معرفی آثارشان داشته اند.

پس از اعلام ۲۲ اثر برگزیده توسط گروه انتخاب این بخش متشکل از نسیم ادبی، کیومرث مرادی و محمد مساوات تعداد دیگری نمایش از منتخبان جشنواره‌های استانی، بخش مهمان و پایان‌نامه‌های برتر دانشجویان (بر اساس فراخوان) به این ۲۲ نمایش افزوده شده و فهرست نهایی این مسابقه را به شرح زیر به ترتیب حروف الفبا شکل داده‌اند:

۱- از خط زرد فاصله بگیرید به کارگردانی رضا رشادت از تهران

۲- آقا محمد خان به کارگردانی نوید معمار از تهران

۳- آنشرلی با موهای خیلی قرمز به کارگردانی امیر بهاور اکبرپور دهکردی از شهرکرد چهارمحال بختیاری

۴- اهالی هوا به کارگردانی دایانا فتحی از تهران

۵- پرسه‌های موازی به کارگردانی علی کاظمی وند از تبریز آذربایجان شرقی

۶- تاریخ مردم کوچه و بازار قرن ۱۸ فرانسه به کارگردانی سعید شیخی از قزوین

۷ تصعید به کارگردانی محمد صاحبی از تهران

۸- جعبه به کارگردانی علیرضا وحدی از رشت گیلان

۹- چکامه‌هایی که حباب می‌شوند به کارگردانی کمیل جعفری از قشم هرمزگان

۱۰- دلارام ناآرام به کارگردانی نرگس صابری از تهران

۱۱- راز بقا به کارگردانی سید صالح علوی زاده از تهران

۱۲- رومئو و ژولیت به کارگردانی مسعود صفری از مشهد خراسان رضوی

۱۳- سردسیر به کارگردانی مصطفی ابهری مارشک از مشهد خراسان رضوی

۱۴- سرزمین های شمالی به کارگردانی شیما عرب از تهران

۱۵- عروسی خون به کارگردانی فضل‌الله عمرانی از بندر دیر بوشهر

۱۶- فرایند به کارگردانی علی کرسی زر از تهران

۱۷- فیل در تاریکی به کارگردانی مهرداد مصطفوی از تهران

۱۸- قضیه به کارگردانی سجاد امیر مجاهدی از تهران

۱۹- لانچر۵ به کارگردانی مسعود صرامی و پویا سعیدی از تهران

۲۰- لنگ ظهر به کارگردانی رسول کاهانی از تهران

۲۱- ما داریم از این خونه می ریم به کارگردانی حسین اکبرپور از مشهد خراسان رضوی

۲۲- مده آ به کارگردانی ندا قاسمیان از تهران

۲۳- مرد شده به کارگردانی آسو بهاری از تهران

۲۴- مرگ و دوشیزه به کارگردانی سینا راستگو از تهران

۲۵- مقدس به کارگردانی سعدی محمدی عبد از تهران

۲۶- ناگهان همه برمی خیزند به آوازی دیگر به کارگردانی سعیده آجربندیان از تهران

۲۷- نقاشی اشر به کارگردانی فریبرز کریمی از تهران

۲۸- هار به کارگردانی حسین پوریانی فر از تهران

۲۹- وُیتسک به کارگردانی سینا احمدی از تهران

آثار این مسابقه را حسین مسافر آستانه، الهام کردا و رضا گوران داوری خواهند کرد.

سی‌ و هفتمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.