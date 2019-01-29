فهرست نهایی آثار راه یافته به بخش مسابقه ایران یک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، بر اساس فراخوان جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر بخش مسابقه ایران (یک) ویژه هنرمندان خلاقی طراحی شده که تاکنون فرصت و مجال کمتری برای معرفی آثارشان داشته اند.
پس از اعلام ۲۲ اثر برگزیده توسط گروه انتخاب این بخش متشکل از نسیم ادبی، کیومرث مرادی و محمد مساوات تعداد دیگری نمایش از منتخبان جشنوارههای استانی، بخش مهمان و پایاننامههای برتر دانشجویان (بر اساس فراخوان) به این ۲۲ نمایش افزوده شده و فهرست نهایی این مسابقه را به شرح زیر به ترتیب حروف الفبا شکل دادهاند:
۱- از خط زرد فاصله بگیرید به کارگردانی رضا رشادت از تهران
۲- آقا محمد خان به کارگردانی نوید معمار از تهران
۳- آنشرلی با موهای خیلی قرمز به کارگردانی امیر بهاور اکبرپور دهکردی از شهرکرد چهارمحال بختیاری
۴- اهالی هوا به کارگردانی دایانا فتحی از تهران
۵- پرسههای موازی به کارگردانی علی کاظمی وند از تبریز آذربایجان شرقی
۶- تاریخ مردم کوچه و بازار قرن ۱۸ فرانسه به کارگردانی سعید شیخی از قزوین
۷ تصعید به کارگردانی محمد صاحبی از تهران
۸- جعبه به کارگردانی علیرضا وحدی از رشت گیلان
۹- چکامههایی که حباب میشوند به کارگردانی کمیل جعفری از قشم هرمزگان
۱۰- دلارام ناآرام به کارگردانی نرگس صابری از تهران
۱۱- راز بقا به کارگردانی سید صالح علوی زاده از تهران
۱۲- رومئو و ژولیت به کارگردانی مسعود صفری از مشهد خراسان رضوی
۱۳- سردسیر به کارگردانی مصطفی ابهری مارشک از مشهد خراسان رضوی
۱۴- سرزمین های شمالی به کارگردانی شیما عرب از تهران
۱۵- عروسی خون به کارگردانی فضلالله عمرانی از بندر دیر بوشهر
۱۶- فرایند به کارگردانی علی کرسی زر از تهران
۱۷- فیل در تاریکی به کارگردانی مهرداد مصطفوی از تهران
۱۸- قضیه به کارگردانی سجاد امیر مجاهدی از تهران
۱۹- لانچر۵ به کارگردانی مسعود صرامی و پویا سعیدی از تهران
۲۰- لنگ ظهر به کارگردانی رسول کاهانی از تهران
۲۱- ما داریم از این خونه می ریم به کارگردانی حسین اکبرپور از مشهد خراسان رضوی
۲۲- مده آ به کارگردانی ندا قاسمیان از تهران
۲۳- مرد شده به کارگردانی آسو بهاری از تهران
۲۴- مرگ و دوشیزه به کارگردانی سینا راستگو از تهران
۲۵- مقدس به کارگردانی سعدی محمدی عبد از تهران
۲۶- ناگهان همه برمی خیزند به آوازی دیگر به کارگردانی سعیده آجربندیان از تهران
۲۷- نقاشی اشر به کارگردانی فریبرز کریمی از تهران
۲۸- هار به کارگردانی حسین پوریانی فر از تهران
۲۹- وُیتسک به کارگردانی سینا احمدی از تهران
آثار این مسابقه را حسین مسافر آستانه، الهام کردا و رضا گوران داوری خواهند کرد.
سی و هفتمین جشنوارهی بینالمللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.
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