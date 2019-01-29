  1. هنر
  2. تئاتر
۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

دبیرخانه تئاتر فجر اعلام کرد؛

فهرست نهایی آثار راه یافته به بخش مسابقه ایران یک

فهرست نهایی آثار راه یافته به بخش مسابقه ایران یک

فهرست نهایی آثار راه‌یافته به مسابقه ایران یک از بخش های مختلف جشنواره‌ سی و هفتم تئاتر فجر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ بین المللی تئاتر فجر، بر اساس فراخوان جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر بخش مسابقه‌ ایران (یک) ویژه‌ هنرمندان خلاقی طراحی شده که تاکنون فرصت و مجال کمتری برای معرفی آثارشان داشته اند.

پس از اعلام ۲۲ اثر برگزیده توسط گروه انتخاب این بخش متشکل از نسیم ادبی، کیومرث مرادی و محمد مساوات تعداد دیگری نمایش از منتخبان جشنواره‌های استانی، بخش مهمان و پایان‌نامه‌های برتر دانشجویان (بر اساس فراخوان) به این  ۲۲ نمایش افزوده شده و فهرست نهایی این مسابقه را به شرح زیر به ترتیب حروف الفبا شکل داده‌اند:

۱- از خط زرد فاصله بگیرید به کارگردانی رضا رشادت از تهران

۲- آقا محمد خان به کارگردانی نوید معمار از تهران

۳- آنشرلی با موهای خیلی قرمز به کارگردانی امیر بهاور اکبرپور دهکردی از شهرکرد چهارمحال بختیاری

۴- اهالی هوا به کارگردانی دایانا فتحی از تهران

۵- پرسه‌های موازی به کارگردانی علی کاظمی وند از تبریز آذربایجان شرقی

۶- تاریخ مردم کوچه و بازار قرن ۱۸ فرانسه به کارگردانی سعید شیخی از قزوین

۷  تصعید به کارگردانی محمد صاحبی از تهران

۸- جعبه به کارگردانی علیرضا وحدی از رشت گیلان

۹- چکامه‌هایی که حباب می‌شوند به کارگردانی کمیل جعفری از قشم هرمزگان

۱۰- دلارام ناآرام به کارگردانی نرگس صابری از تهران

۱۱- راز بقا به کارگردانی سید صالح علوی زاده از تهران

۱۲- رومئو و ژولیت به کارگردانی مسعود صفری از مشهد خراسان رضوی

۱۳- سردسیر به کارگردانی مصطفی ابهری مارشک از مشهد خراسان رضوی

۱۴- سرزمین های شمالی به کارگردانی شیما عرب از تهران

۱۵- عروسی خون به کارگردانی فضل‌الله عمرانی از بندر دیر بوشهر

۱۶- فرایند به کارگردانی علی کرسی زر از تهران

۱۷- فیل در تاریکی به کارگردانی مهرداد مصطفوی از تهران

۱۸- قضیه به کارگردانی سجاد امیر مجاهدی از تهران

۱۹-  لانچر۵ به کارگردانی مسعود صرامی و پویا سعیدی از تهران

۲۰- لنگ ظهر به کارگردانی رسول کاهانی از تهران

۲۱- ما داریم از این خونه می ریم به کارگردانی حسین اکبرپور از مشهد خراسان رضوی

۲۲- مده آ به کارگردانی ندا قاسمیان از تهران

۲۳- مرد شده به کارگردانی آسو بهاری از تهران

۲۴- مرگ و دوشیزه به کارگردانی سینا راستگو از تهران

۲۵- مقدس به کارگردانی سعدی محمدی عبد از تهران

۲۶- ناگهان همه برمی خیزند به آوازی دیگر به کارگردانی سعیده آجربندیان از تهران

۲۷- نقاشی اشر به کارگردانی فریبرز کریمی از تهران

۲۸- هار به کارگردانی حسین پوریانی فر از تهران

۲۹- وُیتسک به کارگردانی سینا احمدی از تهران

آثار این مسابقه را حسین مسافر آستانه، الهام کردا و رضا گوران داوری خواهند کرد.

سی‌ و هفتمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4527407
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها