کره شمالی: صلح به صداقت آمریکا بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هانگ تائی سانگ» نماینده کره شمالی در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، امروز سه‌شنبه اعلام کرد چنانچه آمریکا پاسخی صادقانه و عملی به تلاش‌های پیونگ‌یانگ بدهد؛ روابط دوجانبه پیشرفت سریع و شگفت‌انگیری خواهد داشت.

وی همچنین از تداوم تلاش پیونگ‌یانگ برای ایجاد مکانیسمی دائمی و باثبات در راستای عاری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای سخن گفت.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار است ماه میلادی آینده (فوریه) با یکدیگر تجدید دیدار کنند.

دیدار نخست آنها در ژانویه سال گذشته (۲۰۱۸) در سنگاپور انجام شد.