  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۰

کره شمالی: صلح به صداقت آمریکا بستگی دارد

کره شمالی: صلح به صداقت آمریکا بستگی دارد

نماینده کره شمالی در کنفرانس خلع سلاح می‌‏گوید چنانچه آمریکا صداقت به خرج دهد؛ بهبود روابط دوجانبه و پیشرفت در روند عاری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‎ای، امری بعید نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هانگ تائی سانگ» نماینده کره شمالی در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، امروز سه‌شنبه اعلام کرد چنانچه آمریکا پاسخی صادقانه و عملی به تلاش‌های پیونگ‌یانگ بدهد؛ روابط دوجانبه پیشرفت سریع و شگفت‌انگیری خواهد داشت.

وی همچنین از تداوم تلاش پیونگ‌یانگ برای ایجاد مکانیسمی دائمی و باثبات در راستای عاری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای سخن گفت.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار است ماه میلادی آینده (فوریه) با یکدیگر تجدید دیدار کنند.

دیدار نخست آنها در ژانویه سال گذشته (۲۰۱۸) در سنگاپور انجام شد.

کد مطلب 4527419
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها