۱۲ وقف جدید در دامغان ثبت شد/ ۲.۵ میلیارد تومان ارزش وقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی میرکو بعدازظهر سهشنبه در نشستی با روحانیان طرح هجرت دامغان به میزبانی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابیان اینکه ۱۲ وقف جدید در دامغان به ثبت رسیده است، ابراز داشت: این وقفها بیشتر حوزههای تهیه جهیزیه، کمک به فقرا و توسعه مساجد را شامل میشود.
وی بابیان اینکه ارزش وقفهای ثبتشده ۲.۵ میلیارد تومان برآورد میشود، اضافه کرد: با توجه به اینکه در دوران جدیدی از تکنولوژی به سر میبریم باید در زمینه ایجاد وقفهای متناسب با شرایط روز گام برداریم.
افتتاح ۱۷ سوئیت طی دهه فجر
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دامغان بابیان اینکه طی ایام الله دهه فجر امسال ۱۷ سوئیت جدید در زائرسرا قمر بنی هاشم (ع) این شهرستان افتتاح میشود، ابراز داشت: این سوئیتها که در شش کیلومتری محور دامغان-سمنان قرار دارد باهدف خدمت به زائران علی بن موسی الرضا (ع) و اعتباری معادل ۶۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری خواهد رسید.
میرکو بابیان اینکه پیرامون اوقاف چهار پروژه عمرانی این اداره در دست اجرا است، اظهار داشت: اعتبار این تعداد طرح هفت میلیارد تومان برآورد میشود.
وی همچنین اضافه کرد: این پروژهها شامل طرح توسعه آستان مقدس امامزاده صالح روستای جزن، امامزاده محمد و جعفر (ع)، امامزاده محمد دیباج و امامزاده عبد العالی و عبد المعالی (ع) است که برای همه آنها طرح و نقشه جامع مصوب تهیهشده است.
لزوم تشریح نقاط قوت انقلاب
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دامغان بابیان اینکه این شهرستان شش هزار و ۸۰ موقوفه، ۳۸ امامزاده و ۴۰۰ حسینیه و مسجد دارد، ابراز داشت: میتوان با برنامهریزی در راستای ایجاد وقفهای جدید گامهای موثرتری برداشت.
میرکو بابیان اینکه در این دهه میبایست نقاط قوت خود را در ۴۰ سالگی انقلاب بازگو کنیم، تصریح کرد: با توجه به هجمههای دشمن باید صدای ۴۰ سالگی انقلاب را به همه جای دنیا رساند و خودمان را برای جشن بزرگ ۴۰ سالگی انقلاب آماده کنیم.
به گزارش مهر، در این نشست در زمینه ایجاد وقفهای جدید، تبیین دستاوردهای انقلاب و هماهنگی و ارتباط بیشتر روحانیان طرح هجرت با اداره اوقاف و امور خیریه بحث و تبادل نظر صورت گرفت همچنین در دامغان ۱۶ روحانی در طرح هجرت، ۹ روحانی در طرح امین و ۱۲ روحانی مشاور مذهبی فعالیت دارند.
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