به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خسروی با بیان اینکه شب گذشته شاهد وزش باد نسبتاً شدید و بارندگی در استان بودیم، اظهار داشت: بارش در اغلب نقاط سبب رواناب، آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و در برخی نقاط وقوع سیلاب شد.

وی افزود: از شب گذشته بارش علاوه بر ارتفاعات و گردنه های مرتفع بتدریج در برخی نواحی سردسیر، به شکل برف مشاهده شده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه امروز بارش عمدتاً در اورامانات و به صورت پراکنده خواهد بود، گفت: احتمال نفوذ گرد و غبار نسبتاً رقیق وجود دارد.

وی بیان داشت: در روز چهارشنبه مه صبحگاهی و کاهش دمای هوا مهمترین پدیده های جوی خواهند بود.