  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه:

دمای هوای کرمانشاه کاهش می‌یابد

دمای هوای کرمانشاه کاهش می‌یابد

کرمانشاه_مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: در روز چهارشنبه دمای هوای استان کاهش می‌یابد و تشکیل مه صبحگاهی مهمترین پدیده‌ جوی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خسروی با بیان اینکه شب گذشته شاهد وزش باد نسبتاً شدید و بارندگی در استان بودیم، اظهار داشت:  بارش در اغلب نقاط سبب رواناب، آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و در برخی نقاط وقوع سیلاب شد.

وی افزود: از شب گذشته بارش علاوه بر ارتفاعات و گردنه های مرتفع بتدریج در برخی نواحی سردسیر، به شکل برف مشاهده شده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه امروز  بارش عمدتاً در اورامانات و به صورت پراکنده خواهد بود، گفت: احتمال نفوذ گرد و غبار نسبتاً رقیق وجود دارد.

وی بیان داشت: در روز چهارشنبه مه صبحگاهی و کاهش دمای هوا مهمترین پدیده های جوی خواهند بود.

کد مطلب 4527427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها