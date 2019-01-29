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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۱

بازدید رایگان از موزه ملی علوم به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب

بازدید رایگان از موزه ملی علوم به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب

بازدید از موزه ملی علوم و فناوری در روزهای ۱۲ و ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی به طور رایگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، موزه ملی علوم و فناوری در روزهای ۱۲ و ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی به طور رایگان پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

علاقه‌مندان به علم و فناوری می‌توانند در این دو روز از ساعت ۹ تا ۱۷ از هفت گالری این موزه در ساختمان نمایشگاهی آن واقع در خیابان امام، خیابان سی تیر، ساختمان سابق کتابخانه ملی دیدن کنند.

گالری‌های موزه ملی علوم و فناوری شامل «فناوری‌های بومی»، «ابزارهای قدیمی نجوم»، «ابزارهای قدیمی جراحی»، «مورس تا موبایل»، «نورشناسی» و «مرکز علم» است.

کد مطلب 4527440
فاطمه کریمی

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