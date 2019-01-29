پایان ساخت ماهواره «ظفر» تا شهریور ۹۸/ توقف نسخه پیشرفته ماهواره

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی در پنل تخصصی طراحی و ساخت ماهواره که در همایش ملی «فناوری فضایی و کاربردهای آن» در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، سابقه دانشگاه علم و صنعت در طراحی و ساخت ماهواره را تشریح کرد و گفت: در سال ۸۴ قرارداد ساخت ۳ ماهواره از سوی سازمان فضایی ایران با ۳ دانشگاه منعقد شد که ما نیز پیشنهاد طراحی و ساخت ماهواره را ارائه کردیم.

وی گفت: در حالی این پروژه‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شد که هیچ نیروی متخصصی در حوزه فضایی وجود نداشت و نه تنها هیچ کشوری حاضر به همکاری با ایران نشد، بلکه حاضر نشدند تا طرح های ما را ارزیابی و چک کنند.

بلندی به پرتاب موفق آمیز ماهواره «امید» توسط دانشگاه علم و صنعت اشاره کرد و ادامه داد: با پرتاب موفق این ماهواره، امید برای ساخت ماهواره و ماهواره بر در کشور ایجاد شد. پس از آن ماهواره «نوید» علم و صنعت در سال ۹۰ پرتاب موفقیت آمیزی داشت و ۵۳ روز درمدار قرار گرفت.

مدیر پروژه ماهواره دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه طراحی و ساخت ماهواره «تدبیر» از دیگر پروژه‌های ماهواره ای این دانشگاه محسوب می شود، گفت: طراحی و ساخت ماهواره «ظفر» نیز در دستور کار قرار دارد که آن را تا شهریور ماه سال ۹۸ تحویل می دهیم. البته نسخه پیشرفته ماهواره «ظفر» نیز در دست طراحی و ساخت است که این پروژه به دلیل کمبودهای مالی فعلا متوقف است.

وی با اشاره به اینکه مطابق با برنامه راهبردی تا سال ۱۴۰۴ در حوزه فضا، باید به ماهواره‌های با وضوح یک متر دست پیدا کنیم، افزود: علاوه بر این در برنامه ششم توسعه نیز بندی وارد شده که بر اساس آن باید حاکمیت علاوه بر شناسایی ظرفیت کشور، نیازهای دستگاه‌ها را استخراج و نسبت به رفع آن اقدام کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت برای ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی کشور و توسعه سریع تر فناوریهای فضایی، پیشنهاد کرد که کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به دانشگاه‌ها در عرصه فضایی تشکیل شود تا صنعت فضایی کشور مسیر توسعه ای خود را ادامه دهد.