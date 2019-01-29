انقلاب اسلامی برای تداوم نیازمند حضور مردم در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی پیش از ظهر سه شنبه و در حاشیه تجدید میثاق مدیران استان البرز با آرمان های امام(ره) طی سخنانی گفت: انقلاب اسلامی با حرکت متحد مردم و با رهبری امام راحل به پیروزی رسید و توجه امام به موخ نشینان و و ترجیح آن ها به کاخ نشینان در تمام دنیا الگویی ماندگار شد.

استاندار البرز حرکت یکصدای مردم ایران پشت سر امام راحل(ره) را مورد اشاره قرار داد و گفت: ارتباط با مردم و در کنار مردم بودن از اصول مکتب امام خمینی(ره) است.

وی مردمی بودن انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در دوران دفاع مقدس، سازندگی و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مردم همواره در صحنه حضور داشتند و امروز هم در مرحله تثبیت کامل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باز هم متکی به مردم هستیم، چرا که این انقلاب با حضور و خواست مردم به وجود آمد.