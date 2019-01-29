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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

استاندار البرز:

انقلاب اسلامی با وحدت و یکپارچگی به پیروزی رسید

انقلاب اسلامی با وحدت و یکپارچگی به پیروزی رسید

کرج - استاندار البرز گفت: انقلاب اسلامی با وحدت و یکپارچگی به پیروزی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تجدید میثاق مدیران البرزی با امام راحل، با تاکید بر اینکه مردم، سرمایه اصلی نظام اسلامی هستند، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردم بر همه مشکلات فائق آمده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با وحدت و یکپارچگی به پیروزی رسید، گفت: امروز نیز باید در این مسیر حرکت کنیم.

استاندار البرز بابیان اینکه خدمتگزاری به مردم ازجمله درس‌های است که از امام راحل به یادگار مانده است، گفت: نسل‌های مختلف انقلاب اسلامی باید برای اعتلای نظام تلاش کنند.

شهبازی با تاکید بر اینکه پایمردی و پایداری امام راحل باید امروز هر چه بیشتر در جامعه بیان شود، گفت: ارزش‌های اسلامی باید تبدیل به الگو شوند.

وی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه دین مبین اسلام ما را به همراهی با محرومان و مظلومان سفارش می‌کند، گفت: باگذشت چهل سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی باید در کنار هم از  ارزش‌های اسلامی دفاع کنیم.

استاندار البرز اضافه کرد: ملت بزرگوار ایران اسلامی در همه مقاطع حساس از نظام جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند، حضور مردم در دوران دفاع مقدس مثال‌زدنی بود.

کد مطلب 4527464

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