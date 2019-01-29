به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تجدید میثاق مدیران البرزی با امام راحل، با تاکید بر اینکه مردم، سرمایه اصلی نظام اسلامی هستند، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردم بر همه مشکلات فائق آمده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با وحدت و یکپارچگی به پیروزی رسید، گفت: امروز نیز باید در این مسیر حرکت کنیم.

استاندار البرز بابیان اینکه خدمتگزاری به مردم ازجمله درس‌های است که از امام راحل به یادگار مانده است، گفت: نسل‌های مختلف انقلاب اسلامی باید برای اعتلای نظام تلاش کنند.

شهبازی با تاکید بر اینکه پایمردی و پایداری امام راحل باید امروز هر چه بیشتر در جامعه بیان شود، گفت: ارزش‌های اسلامی باید تبدیل به الگو شوند.

وی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه دین مبین اسلام ما را به همراهی با محرومان و مظلومان سفارش می‌کند، گفت: باگذشت چهل سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی باید در کنار هم از ارزش‌های اسلامی دفاع کنیم.

استاندار البرز اضافه کرد: ملت بزرگوار ایران اسلامی در همه مقاطع حساس از نظام جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند، حضور مردم در دوران دفاع مقدس مثال‌زدنی بود.