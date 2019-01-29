۱۰۰۰ واحد تولیدی استان سمنان متقاضی دریافت تسهیلات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی بعدازظهر سه‌شنبه در یک‌صد و سی و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه بیش از یک هزار واحد تولیدی متقاضی تسهیلات رونق تولید در سال ۹۷ هستند، ابراز داشت: از این تعداد ۵۰۲ واحد تولیدی به بانک‌های عامل معرفی شدند.

وی بابیان اینکه از این تعداد ۱۸۹ واحد صنعتی و ۳۱۳ واحد بخش کشاورزی را شامل می‌شود، اضافه کرد: تسهیلات مورد نیاز این واحدها ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه از تعداد ۵۰۲ واحد معرفی‌شده به بانک‌ها ۱۸۷ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند، ابراز داشت: این واحدها مبلغی به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کردند.

اسودی بابیان اینکه سهم صنعت حدود چهار میلیارد و ۳۶۰ میلیارد ریال و سهم کشاورزی ۴۴۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد: بیش از یک هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۱۴۴ واحد تولیدی استان سمنان پرداخت می‌شود.

وی بابیان اینکه تاکنون مشکلات ۶۹۰ واحد تولیدی استان سمنان بررسی‌شده است، اضافه کرد: با پرداخت تسهیلات لازم زمینه اشتغال حدود ۲۱۵ نفر در ۳۷ واحد صنعتی و ۷۷ واحد کشاورزی فراهم خواهد شد.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان بابیان اینکه ۷۲ درصد از مصوبات کارگروه رفع موانع تولیدی اجرایی شده است، افزود: از تعداد یک هزار ۵۹۰ مصوبه ستاد رفع موانع تولید استان یک هزار و ۱۵۲ مصوبه اجرایی و مابقی در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مسایل بانکی، زیربنایی، مالیات و تامین اجتماعی ۱۰ واحد تولیدی استان سمنان بررسی شد.